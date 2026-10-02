Осеннее тепло дает клещам дополнительное время: где они могут переждать первые холода

Активность клещей в лесных массивах прекратится только после установления стабильных отрицательных температур в ночные часы, сообщил энтомолог Юрий Гниненко. В комментарии для NewsInfo специалист объяснил механизмы ухода паразитов на зимовку и предупредил о сохраняющихся рисках в условиях городской среды.

Ранее сообщалось, что в текущем году пик активности клещей в России оказался дольше обычного. Подобные аномалии фиксируются и в поведении других представителей фауны, когда привычные сроки подготовки к спячке сдвигаются из-за климатических изменений. Эксперты связывают затяжной сезон опасности с необычно теплой осенью, которая не дает членистоногим окончательно перейти в состояние анабиоза.

По словам Гниненко, сигналом для прекращения жизнедеятельности клещей служат заморозки. Как только воздух ночью остывает до нуля градусов, они начинают перемещаться в лесную подстилку — в слой опавшей хвои, листьев и веток, где и проводят зиму. Даже кратковременные периоды потепления до 15-20 градусов днем не способны прогреть этот защитный слой достаточно быстро, чтобы спровоцировать массовый выход паразитов обратно на поверхность.

"Как только ночные температуры будут под ноль, клещи не будут представлять опасность сколько-нибудь существенную. Даже если днем будет тепло, все равно они уйдут на зимовку", — пояснил эксперт.

Однако энтомолог подчеркнул, что ситуация в мегаполисах значительно отличается от лесных условий. Над крупными городами формируется так называемый тепловой купол, из-за которого температура остается на несколько градусов выше, чем в области. Кроме того, наличие подземных теплотрасс создает локальные зоны прогрева почвы, что позволяет клещам сохранять активность в скверах и парках даже при общем похолодании.

"Тепловой купол Москвы, к примеру, простирается на триста километров от города. Тут клещи могут быть и в парке, и на даче, если дача близко от Москвы. Они могут сохранять активность долгое еще время", — объяснил специалист.

Жителям стоит помнить, что в дикой природе существуют и другие сезонные угрозы, требующие осторожности при посещении лесов.

Особую бдительность эксперт призвал проявлять владельцев домашних животных. Собаки остаются в зоне риска до тех пор, пока в городе не установятся настоящие зимние холода, так как клещи могут прятаться в кустарниках и на газонах вблизи жилых домов.

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