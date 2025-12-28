Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Оленья кровососка в подмосковном лесу
Оленья кровососка в подмосковном лесу
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:57

Энцефалит под блестящими шарами: скрытая угроза живых новогодних ёлок

Клещи могут оказаться на новогодних елках при определенных условиях — Фролов

Истории о клещах на живых новогодних елках звучат как городская легенда, но специалисты признают: при определенных условиях риск действительно существует — и он связан не с хвойными деревьями как таковыми, а с погодой и регионом, откуда привезли елку. Об этом сообщает издание "Известия": сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор бюллетеня "Дом природы" Андрей Фролов объяснил, могут ли клещи оказаться на праздничном дереве и как снизить вероятность неприятных последствий для людей и домашних животных.

Почему клещи обычно не связаны с хвойными деревьями

Фролов подчеркнул, что клещи не зимуют на хвойных деревьях. В привычных условиях они пережидают холодный сезон иначе, поэтому сама по себе живая ель не считается "местом обитания" этих паразитов. Однако эксперт отметил: клещи могут попасть на елки при определенных обстоятельствах — прежде всего если речь идет о деревьях, привезенных из южных регионов.

По его словам, активизация клещей начинается при температуре выше +10…+12°C. В таких условиях они начинают ползти вверх по траве, кустам или деревьям, а значит теоретически могут оказаться и на елке, если она находилась в среде, где клещи сохраняли активность. При этом эксперт уточнил, что подобные случаи единичны, поэтому речь идет не о массовой угрозе, а о редком, но возможном сценарии.

Что делать после установки живой елки

В качестве профилактики Фролов рекомендовал в первые пару дней после установки живой ели внимательно осматривать себя и домашних животных на наличие клещей. Такой подход позволяет вовремя обнаружить паразита и избежать осложнений, если клещ все же оказался в помещении. По сути, речь идет о повышенном внимании, которое актуально именно в первые дни, пока елка "приживается" в доме и с нее могут перемещаться насекомые.

Эколог отметил, что обнаружение клеща чаще всего выглядит как черная точка с раздувающимся брюшком. Важно не пытаться игнорировать ситуацию и не затягивать с обращением за помощью. Фролов подчеркнул, что главное в таких случаях — оценка медицинских рисков и правильные действия, а не попытки решить проблему самостоятельно.

"Основную опасность представляет не сам укус, а возможность заражения клещевым энцефалитом или другими инфекциями. Поэтому при обнаружении присосавшегося клеща, который выглядит как черная точка с раздувающимся брюшком, необходимо незамедлительно обратиться в травмпункт", — заключил сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов.

Почему тема стала актуальной этой зимой

В публикации отмечается, что в центральных регионах России на фоне плюсовых температур фиксируют активность клещей. В частности, сообщалось, что они особенно активны на елках, которые россияне приносят домой с базаров. Telegram-канал Baza писал о случаях, зафиксированных в Москве, Подмосковье и Петербурге.

Причина возможной активности объясняется погодой: отсутствие устойчивых морозов приводит клещей к кратковременной спячке, а при потеплении они могут выходить из-под мха и снега. В таком состоянии паразиты способны оказаться на хвойных деревьях, а затем — попасть в жилые помещения вместе с елкой. Именно поэтому эксперты советуют сохранять спокойствие, но не игнорировать простые меры контроля после установки живого дерева.

