Ёлка из леса и страшилки из интернета: где заканчивается риск и начинается выдумка

Новогодние праздники нередко сопровождаются тревожными историями в соцсетях — пользователи делятся фотографиями насекомых, якобы обнаруженных на живых елках, и предупреждают о "спящих клещах" в праздничных гостиных. Однако специалисты призывают не поддаваться панике и трезво оценивать риски. Об этом, в частности, рассказала эпидемиолог Людмила Карань, комментируя распространенные страхи.

Почему клещи не живут на елках зимой

По словам специалиста, биология клещей делает их появление на новогодних деревьях в большинстве регионов практически невозможным. Эти членистоногие не проводят зиму на ветках или стволах деревьев, а уходят в верхний слой почвы, где температура более стабильна и есть защита от промерзания. Именно там клещи пережидают холодный сезон, чтобы активизироваться весной.

"Вероятность найти клеща на елке очень низкая, особенно для наших территории с хорошей зимой, потому что клещу нужно достаточно глубоко в верхнем слое земли зимовать для того, чтобы не промерзнуть, проснуться на следующий год. На деревьях, на елках они не зимуют", — пояснила эпидемиолог Людмила Карань.

Таким образом, в условиях полноценной зимы, характерной для большинства регионов России, риск занести клеща вместе с елкой практически исключен.

Кого чаще всего принимают за клещей

Эксперт отмечает, что большинство "страшных находок" на самом деле связано не с клещами, а с другими насекомыми или членистоногими. Когда елку заносят с мороза в теплое помещение, некоторые обитатели коры или хвои могут активизироваться. Люди, не разбирающиеся в энтомологии, нередко принимают их за опасных паразитов.

Людмила Карань советует обращать внимание на базовые признаки. Клещи относятся к паукообразным и имеют восемь ног, тогда как многие насекомые, которых находят на елках, — шесть. Именно эта деталь чаще всего позволяет отличить клеща от безобидных "двойников".

Возможные исключения и региональные особенности

При этом специалист не отрицает, что редкие исключения все же возможны. В южных регионах, где зима мягче, риск встречи с клещами в природной среде сохраняется дольше. В таких условиях отдельные виды могут попадать на хвойные ветки, особенно если люди самостоятельно заготавливают лапник или устанавливают елки, срезанные в теплое время.

"На южных территориях чаще можно встретить таких клещей, которые опасны для человека, встретить на хвойных деревьях, когда люди лапки еловые берут или ёлки ставят", — уточнила Карань.

Однако даже в этих случаях вероятность остается минимальной и не требует массовых мер предосторожности.

Стоит ли бояться живых елок

В целом эпидемиологи сходятся во мнении, что живая новогодняя елка не представляет серьезной опасности с точки зрения клещевых инфекций. Гораздо важнее соблюдать обычные меры гигиены: осмотреть дерево перед установкой, дать ему "отстояться" в прохладном помещении и не паниковать при виде любого насекомого. Рациональный подход позволяет избежать лишнего стресса и спокойно наслаждаться праздником.