Скрытая атака на иммунитет: о каких болезнях после контакта с клещом в России молчит организм

В московских медицинских учреждениях специалистами зафиксирован рост обращений пациентов после присасывания клещей, среди которых доминирующей патологией остается болезнь Лайма или клещевой боррелиоз. Врачи также напоминают о рисках клещевого энцефалита, против которого в регионе проводится иммунизация, и о более редких инфекциях, таких как гранулоцитарный анаплазмоз и моноцитарный эрлихиоз. Диагностика заболеваний осложнена тем, что многие недуги могут протекать без выраженной симптоматики в начальной стадии. Выявление патогенов осуществляется на основе лабораторных исследований крови и путем анализа самих членистоногих методами полимеразной цепной реакции, пишет агентство "Москва".

Спектр заболеваний и методы выявления

Терапевтическая практика показывает, что клещевой боррелиоз является наиболее распространенным диагнозом после контакта с паразитами. Клещевой энцефалит встречается реже благодаря профилактической вакцинации населения, в то время как случаи других инфекций остаются единичными.

По словам терапевта Ольги Султановой, некоторые из этих инфекций способны маскироваться под общее недомогание, протекая скрыто.

"Самая частая и с чем в основном обращаются — это клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), также клещевой энцефалит — от него мы проводим вакцинацию. С гранулоцитарным анаплазмозом и моноцитарный эрлихиозом к нам обращаются редко. Некоторые заболевания, как боррелиоз или анаплазмоз, могут протекать скрыто без явных симптомов. Заражение выявляют лабораторно: анализом крови на антитела (IgM/IgG к боррелиям, анаплазмам), ПЦР клеща", — рассказала Ольга Султанова.

Для постановки точного диагноза медики опираются в первую очередь на специфические тесты. Проверка самого насекомого методом полимеразной цепной реакции позволяет врачам оперативно определить необходимость медикаментозной терапии.

Статистика инфицирования и риски

География Центральной России характеризуется устойчивым присутствием переносчиков инфекционных заболеваний. Специалисты подчеркивают, что инфицированность клещей боррелиями в этом регионе варьируется от 10 до 30 процентов.

Андрей Беседин отмечает, что даже при положительном статусе вредителя заражение человека происходит далеко не во всех случаях. Порядка двадцати процентов пациентов могут переносить инфекцию без появления каких-либо первичных жалоб на здоровье.

Важным фактором безопасности является скорость обнаружения и удаления паразита с кожных покровов. Если процедура выполняется в течение первых суток, вероятность передачи патогенов снижается до минимальных значений, о чем сообщают эксперты в области семейной медицины.

Первые признаки и сроки диагностики

Медики призывают пациентов не торопиться с немедленной сдачей крови сразу после укуса, так как результаты в первые дни могут быть недостоверными. Процесс формирования иммунного ответа требует времени, поэтому оптимальным циклом для проведения анализов является период от двух до трех недель после инцидента.

Клиническая картина при начале болезни может быть схожа с острыми респираторными инфекциями.

"Важно помнить: анализ крови на антитела к боррелиям в первые недели после укуса обычно не информативен, поскольку иммунный ответ еще не успевает сформироваться. Оптимальный срок лабораторной диагностики — через две-три недели после укуса. Ранние признаки заболевания могут включать: характерную кольцевидную мигрирующую эритему в месте укуса, слабость, повышение температуры, гриппоподобные симптомы", — добавил Андрей Беседин.

При появлении характерного пятна в зоне укуса или резком повышении температуры тела необходимо немедленно обратиться к врачу. Специалисты напоминают, что сезон активности клещей традиционно стартует уже в конце марта, что требует от жителей повышенной бдительности на прогулках.