Мечта сына обернулась кошмаром для семьи: поездка к Роналду оставила дыру в бюджете

Жительница Новосибирска Мария вместе с сыном отправилась в Ереван, чтобы исполнить его мечту — увидеть игру Криштиану Роналду в матче Армения — Португалия. Но поездка обернулась потерей денег и разочарованием.

Как всё случилось

В августе Мария приобрела два билета за 70 тыс. руб. на специализированном сервисе.

Продавцы предупредили: электронные билеты пришлют только в день матча, чтобы избежать перепродажи.

Однако на месте выяснилось, что квоту обеспечить не удалось. Женщине пообещали возврат, но предложили менее удобные места без компенсации разницы в цене.

Не желая лишать сына праздника, Мария обратилась к частному продавцу в Telegram. Она перевела ещё 30 тыс. руб., но после этого контакт был заблокирован.

Массовая проблема

По данным "Инфо24", аналогичная ситуация затронула около 150 российских болельщиков, оставшихся без билетов.

Финансовые потери

С учётом перелётов, проживания и питания общие расходы семьи составили около 240 тыс. руб. - при этом на стадион они так и не попали.

Что дальше

Несмотря на горький опыт, Мария не сдалась. Она уже планирует поездку в Казахстан в конце сентября, где состоится матч "Кайрат" — "Реал Мадрид", чтобы сын всё-таки увидел игру звёзд мирового футбола.