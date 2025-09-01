Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:35

Концерт Лолиты в Петербурге обернулся скандалом: организатор пострадал от атаки вандалов

Лолита Милявская сообщила о поджоге двери квартиры организатора её концерта в Петербурге

Эстрадная певица Лолита Милявская оказалась в центре неприятной истории, связанной с концертной деятельностью в Санкт-Петербурге. Вокруг её выступления разгорелся скандал: организатор шоу, Игорь Грановский, стал жертвой вандалов после того, как попытался пресечь перепродажу билетов по завышенным ценам. Инцидент не остался без внимания самой артистки, которая публично рассказала о случившемся и выступила в защиту коллеги.

Концерт в Петербурге и ажиотаж вокруг билетов

Выступление Лолиты запланировано на 16 ноября в Большом концертном зале "Октябрьский". По словам певицы, все билеты на концерт были раскуплены задолго до даты шоу, однако это не остановило мошенников. Часть входных билетов оказалась в руках перекупщиков, которые выставили их на продажу по завышенной цене. Такая ситуация возмутила и саму артистку, и организатора мероприятия.

Лолита подчеркнула, что считает недопустимой спекуляцию на желании поклонников увидеть её концерт. Она уверена: перепродажа не только портит репутацию артиста, но и подрывает доверие зрителей.

Угроза организатору концерта

Когда Игорь Грановский попытался пресечь деятельность перекупщиков, последствия оказались неожиданно серьёзными. По словам Милявской, неизвестные злоумышленники совершили поджог двери квартиры организатора. К счастью, обошлось без жертв, однако сам факт происшествия вызвал широкий резонанс.

"Есть проблемы, есть претензии — предъявляйте их мне. За Грановского пасть порву", — заявила певица Лолита Милявская.

