Клещ
Клещ
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:15

Массовое появление клещей в Москве: опасность подстерегает даже на газонах

Жители столицы всё чаще жалуются на проблемы с насекомыми и паразитами во дворах и домах. Теперь тревожные сообщения поступили из Савёловского района Москвы, где зафиксировано массовое появление клещей.

Жалобы жителей

По данным Telegram-канала "Москва М125", хозяева собак обнаружили сразу несколько клещей на своих питомцах после обычных прогулок по газонам.

Местные жители рассказали, что на прошлой неделе с животного сняли два клеща, а накануне — ещё четыре. Причём собака была обработана специальными каплями, но это не помешало части насекомых впиться в неё.

Угроза для здоровья

Клещи представляют опасность не только для животных, но и для людей. Они могут переносить инфекции, включая боррелиоз и вирусный энцефалит. Даже при использовании средств защиты насекомые иногда оказываются устойчивыми, поэтому ветеринары и врачи советуют регулярно проверять питомцев и внимательно осматривать себя после прогулок.

Другие проблемы с насекомыми в Москве

Ситуация с клещами возникла на фоне других жалоб москвичей. Так, ранее жильцы домов на Малахитовой улице на северо-востоке столицы сообщили о нашествии тараканов. По их словам, даже дезинсекция не помогает — количество насекомых исчисляется сотнями.

Итог

Рост числа обращений по поводу клещей и тараканов показывает: проблема насекомых в столице становится всё более заметной. Жители ждут от городских служб оперативных мер, ведь подобные ситуации напрямую влияют на санитарную безопасность и здоровье.

