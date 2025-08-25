Как отличить клеща от безобидного жучка: простой способ за секунду
Каждый из нас хотя бы раз вздрагивал, увидев на коже неизвестное "существо". В первые секунды сложно понять — это просто комар, невинный жучок или уже клещ. Чтобы такую встречу не пропустить и вовремя обратиться за помощью, врачи из Екатеринбурга показали, как выглядят настоящие клещи и с кем уральцы их чаще всего путают.
Клещи всё ещё активны
Хотя лето идёт к концу, сезон клещей продолжается. Только за последнюю неделю в Свердловской области пострадало около 200 человек.
Выявлено:
- 54 случая клещевого энцефалита;
- 196 — боррелиоза.
"Даже на даче и в черте города не стоит расслабляться — риск всё ещё высокий", — предупреждает аллерголог-иммунолог Елена Душина.
Как выглядят клещи
Видов много (их десятки тысяч), но для человека опасны около 650. Уральцы чаще всего приносят врачам:
- чёрных клещей;
- экземпляры с красным брюшком;
- коричневых особей.
После того как клещ напьётся крови, он становится серым и увеличивается в размерах. Важно помнить: цвет не говорит о типе инфекции — любой клещ может быть переносчиком.
Самые опасные — не те, что крупные
Особое внимание — на нимфы (молодые клещи). Их размер — как точка от ручки. Из-за микроскопического размера люди их вообще не замечают, зато инфекции они переносят точно так же, как взрослые особи.
Пик активности нимф — именно август.
С чем клещей часто путают
- с папилломами (особенно крупные серые клещи);
- с клопами;
- с мелкими жучками.
Некоторые пациенты вместо инфекциониста идут к косметологу
Главное правило при удалении клеща
Ничем не мазать!
Ни йодом, ни маслом, ни зелёнкой, ни лаком для ногтей.
Любое воздействие разрушает внутренние ткани клеща и делает анализ невозможным. А без анализа врачам приходится назначать серьёзные профилактические препараты вслепую.
