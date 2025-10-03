Клещи оживают снова: осенний лес готовит ловушку до первых морозов
Осенью, когда многие считают, что опасность встреч с клещами позади, природа преподносит сюрприз. Эти крошечные паразиты, известные переносчики энцефалита и боррелиоза, действительно активны не только весной и в начале лета, но и во время прохладных месяцев. Второй пик их активности приходится на сентябрь-октябрь и длится до первых устойчивых холодов.
Специалисты Роспотребнадзора предупреждают: пока дневная температура не опустится ниже +10 °C, риск укуса сохраняется. Более того, врачи отмечают, что с приходом холодов клещи становятся агрессивнее и "злее".
"Когда температура поднимается выше +8 °C, клещи снова выходят на охоту. Чем ближе к зиме, тем они становятся злее", — пояснил врач-терапевт кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
Чем опасны осенние укусы
Клещи могут переносить боррелиоз (болезнь Лайма), энцефалит и ряд других инфекций. Если насекомое впивается в кожу, необходимо как можно скорее его удалить и отнести в лабораторию для анализа. Прививка от клещевого энцефалита остаётся самым надёжным способом профилактики.
Даже осенью стоит помнить о мерах предосторожности: прогулки в лесу и парке требуют закрытой одежды, регулярного осмотра кожи и волос, особенно у детей. Светлая одежда помогает быстрее заметить паразита.
Сравнение: весенний и осенний сезоны клещей
|Период
|Активность
|Опасность
|Особенности поведения
|Весна-лето
|Максимальная (апрель-июнь)
|Высокая вероятность укуса
|Клещи выходят после зимней спячки
|Осень
|Средняя (сентябрь-октябрь)
|Риск сохраняется до +10 °C
|Становятся более агрессивными, дольше держатся на одежде и шерсти
Советы шаг за шагом: как защититься
-
Перед прогулкой наденьте закрытую одежду светлых тонов, штаны заправьте в носки, используйте головной убор.
-
Обработайте одежду и открытые участки тела репеллентами, которые содержат перметрин или ДЭТА.
-
Избегайте высокой травы и густых кустарников, где клещи особенно активны.
-
После возвращения домой тщательно осмотрите тело, волосы и одежду. Удобно использовать увеличительное зеркало или попросить близких помочь.
-
Если клещ всё же впился, аккуратно удалите его с помощью пинцета или специального крючка для извлечения.
-
Поместите насекомое в герметичную ёмкость и передайте в лабораторию на анализ.
-
Обратитесь в травмпункт или к терапевту, где врач оценит ситуацию и при необходимости введёт гамма-глобулин в первые 72 часа.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: попытка выжечь клеща сигаретой.
Последствие: ожог кожи, риск загнать инфекцию глубже.
Альтернатива: аккуратно удалить с помощью пинцета.
-
Ошибка: заливание паразита маслом или спиртом.
Последствие: клещ может выделить больше слюны с возбудителями инфекции.
Альтернатива: использование специального крючка или обращение к врачу.
-
Ошибка: оставленный в коже хоботок.
Последствие: воспаление и гнойная инфекция.
Альтернатива: хирургическое удаление в медучреждении.
А что если клещ укусил ребёнка?
Ситуация требует ещё большей осторожности. У детей иммунная система реагирует острее, поэтому нельзя откладывать визит к врачу. Прививки от энцефалита особенно важны для малышей, которые проводят лето в эндемичных регионах. Врачи также рекомендуют использовать детские спреи-репелленты и ограничивать контакт с высокой травой.
FAQ
Как выбрать репеллент от клещей?
Выбирайте средства с действующими компонентами перметрин, ДЭТА или икаридин. Для детей используйте специальные линейки, где концентрация ниже.
Сколько стоит вакцина от энцефалита?
В государственных поликлиниках прививку делают бесплатно, в частных центрах стоимость может колебаться от 1000 до 3000 рублей за одну дозу.
Что лучше — вакцинация или защита одеждой?
Эти меры не конкурируют, а дополняют друг друга. Даже при наличии прививки важно соблюдать правила безопасности.
