Клещи оживают снова: осенний лес готовит ловушку до первых морозов

Осенью, когда многие считают, что опасность встреч с клещами позади, природа преподносит сюрприз. Эти крошечные паразиты, известные переносчики энцефалита и боррелиоза, действительно активны не только весной и в начале лета, но и во время прохладных месяцев. Второй пик их активности приходится на сентябрь-октябрь и длится до первых устойчивых холодов.

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают: пока дневная температура не опустится ниже +10 °C, риск укуса сохраняется. Более того, врачи отмечают, что с приходом холодов клещи становятся агрессивнее и "злее".

"Когда температура поднимается выше +8 °C, клещи снова выходят на охоту. Чем ближе к зиме, тем они становятся злее", — пояснил врач-терапевт кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

Чем опасны осенние укусы

Клещи могут переносить боррелиоз (болезнь Лайма), энцефалит и ряд других инфекций. Если насекомое впивается в кожу, необходимо как можно скорее его удалить и отнести в лабораторию для анализа. Прививка от клещевого энцефалита остаётся самым надёжным способом профилактики.

Даже осенью стоит помнить о мерах предосторожности: прогулки в лесу и парке требуют закрытой одежды, регулярного осмотра кожи и волос, особенно у детей. Светлая одежда помогает быстрее заметить паразита.

Сравнение: весенний и осенний сезоны клещей