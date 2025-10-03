Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Оленья кровососка в подмосковном лесу
Опубликована сегодня в 0:14

Клещи оживают снова: осенний лес готовит ловушку до первых морозов

Врач Алексей Хухрев: с похолоданием клещи становятся агрессивнее

Осенью, когда многие считают, что опасность встреч с клещами позади, природа преподносит сюрприз. Эти крошечные паразиты, известные переносчики энцефалита и боррелиоза, действительно активны не только весной и в начале лета, но и во время прохладных месяцев. Второй пик их активности приходится на сентябрь-октябрь и длится до первых устойчивых холодов.

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают: пока дневная температура не опустится ниже +10 °C, риск укуса сохраняется. Более того, врачи отмечают, что с приходом холодов клещи становятся агрессивнее и "злее".

"Когда температура поднимается выше +8 °C, клещи снова выходят на охоту. Чем ближе к зиме, тем они становятся злее", — пояснил врач-терапевт кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

Чем опасны осенние укусы

Клещи могут переносить боррелиоз (болезнь Лайма), энцефалит и ряд других инфекций. Если насекомое впивается в кожу, необходимо как можно скорее его удалить и отнести в лабораторию для анализа. Прививка от клещевого энцефалита остаётся самым надёжным способом профилактики.

Даже осенью стоит помнить о мерах предосторожности: прогулки в лесу и парке требуют закрытой одежды, регулярного осмотра кожи и волос, особенно у детей. Светлая одежда помогает быстрее заметить паразита.

Сравнение: весенний и осенний сезоны клещей

Период Активность Опасность Особенности поведения
Весна-лето Максимальная (апрель-июнь) Высокая вероятность укуса Клещи выходят после зимней спячки
Осень Средняя (сентябрь-октябрь) Риск сохраняется до +10 °C Становятся более агрессивными, дольше держатся на одежде и шерсти

Советы шаг за шагом: как защититься

  1. Перед прогулкой наденьте закрытую одежду светлых тонов, штаны заправьте в носки, используйте головной убор.

  2. Обработайте одежду и открытые участки тела репеллентами, которые содержат перметрин или ДЭТА.

  3. Избегайте высокой травы и густых кустарников, где клещи особенно активны.

  4. После возвращения домой тщательно осмотрите тело, волосы и одежду. Удобно использовать увеличительное зеркало или попросить близких помочь.

  5. Если клещ всё же впился, аккуратно удалите его с помощью пинцета или специального крючка для извлечения.

  6. Поместите насекомое в герметичную ёмкость и передайте в лабораторию на анализ.

  7. Обратитесь в травмпункт или к терапевту, где врач оценит ситуацию и при необходимости введёт гамма-глобулин в первые 72 часа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка выжечь клеща сигаретой.
    Последствие: ожог кожи, риск загнать инфекцию глубже.
    Альтернатива: аккуратно удалить с помощью пинцета.

  • Ошибка: заливание паразита маслом или спиртом.
    Последствие: клещ может выделить больше слюны с возбудителями инфекции.
    Альтернатива: использование специального крючка или обращение к врачу.

  • Ошибка: оставленный в коже хоботок.
    Последствие: воспаление и гнойная инфекция.
    Альтернатива: хирургическое удаление в медучреждении.

А что если клещ укусил ребёнка?

Ситуация требует ещё большей осторожности. У детей иммунная система реагирует острее, поэтому нельзя откладывать визит к врачу. Прививки от энцефалита особенно важны для малышей, которые проводят лето в эндемичных регионах. Врачи также рекомендуют использовать детские спреи-репелленты и ограничивать контакт с высокой травой.

FAQ

Как выбрать репеллент от клещей?
Выбирайте средства с действующими компонентами перметрин, ДЭТА или икаридин. Для детей используйте специальные линейки, где концентрация ниже.

Сколько стоит вакцина от энцефалита?
В государственных поликлиниках прививку делают бесплатно, в частных центрах стоимость может колебаться от 1000 до 3000 рублей за одну дозу.

Что лучше — вакцинация или защита одеждой?
Эти меры не конкурируют, а дополняют друг друга. Даже при наличии прививки важно соблюдать правила безопасности.

