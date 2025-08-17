Клещи пошли в наступление: инфекция маскируется под простуду
В тёплый сезон прогулка в парке или поход в лес может обернуться встречей с клещом. В Подмосковье медики фиксируют рост числа заражений анаплазмозом — инфекцией, которая передаётся через укус этих насекомых.
Симптомы, на которые стоит обратить внимание
Врач-терапевт Екатерина Сысоева предупреждает: первые признаки болезни легко перепутать с ОРВИ.
Температура резко поднимается до 38-40 °C, появляется озноб, слабость, боль в мышцах и голове, тошнота, увеличиваются лимфоузлы. В тяжёлых случаях возможны сыпь, желтуха и сбои в работе печени. Без лечения инфекция может осложнить работу сердца, лёгких и нервной системы.
Как снизить риск укуса клеща
Перед выходом на природу специалист советует:
- обрабатывать кожу и одежду акарицидными или репеллентами;
- надевать светлую закрытую одежду, заправляя брюки в носки, а рубашку — в штаны;
- после прогулки внимательно осматривать тело, особенно за ушами, в подмышках и паху;
- проверять домашних животных.
"Избегайте высокой травы и кустарников в местах, где много клещей", — напоминает врач.
