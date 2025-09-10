Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка и клещи
Кошка и клещи
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:53

Клещ атакует: катастрофа, которая поджидает каждого владельца собаки или кошки

Симптомы укуса клеща у собак и кошек, по данным специалистов

Представьте: вы гладите любимую кошку или собаку и вдруг замечаете на коже крошечного кровососа. Паника накрывает волной, особенно если клещ уже присосался. Но не волнуйтесь — действуйте правильно, и всё обойдётся. В этой статье мы разберёмся, как безопасно удалить паразита и что делать дальше, чтобы защитить вашего хвостатого друга.

Как не навредить питомцу и себе

Если вы не можете сразу попасть к ветеринару, придётся справляться самостоятельно. Вот несколько важных правил, чтобы не усугубить ситуацию:

  • защитите себя: Наденьте медицинские перчатки — клещи могут переносить опасные болезни, и лучше не рисковать.
  • успокойте животное: Только вы, как хозяин, сможете лучше всего придержать питомца, чтобы он не дёрнулся. Говорите ласково, поглаживайте — это поможет.
  • не дёргайте резко: Клещ вкручивает хоботок под кожу, и при отрывании голова может остаться внутри.
  • избегайте масел и сжатия: Не капайте масло или другие средства на паразита, и не сжимайте его пинцетом — это может занести инфекцию.

Шаги по удалению клеща

Пока вы держите питомца, можно попросить кого-то помочь или справиться одному. Для работы подойдёт специальный пинцет-клещеудалитель — он удобнее обычной нити. Вот как действовать:

  • обмотайте клеща швейной нитью или обхватите инструментом.
  • вращательными движениями аккуратно выкрутите паразита.
  • после удаления осмотрите место: если остались частицы, сразу идите к ветеринару.
  • обработайте ранку и обязательно покажите питомца специалисту для проверки. Возьмите клеща с собой — его могут протестировать на инфекции.
  • следите за животным пару недель: симптомы иногда проявляются не сразу.

Признаки, на которые стоит обратить внимание

После удаления клеща наблюдайте за поведением питомца. Вот основные тревожные сигналы, указывающие на проблемы:

  • потеря веса и ухудшение аппетита.
  • слабость, отсутствие интереса к играм.
  • выделения из глаз или носа.
  • рвота или понос.
  • боль при прикосновениях.
  • увеличение лимфоузлов или отёки конечностей.
  • судороги.
  • изменения в мочеиспускании — цвет, регулярность.

Клещи подстерегают не только в лесу или поле, но и в городских парках, даже на аккуратно подстриженных газонах. В жаркую погоду они менее активны, но бдительность терять не стоит.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Практика йоги с питомцами повышает активность: 5 способов сегодня в 14:12

Йога с питомцем: внезапный союз, который перевернёт ваши представления о спорте

Международный день йоги — отличный повод начать заниматься вместе с питомцем. Узнайте 5 причин, почему совместные тренировки с кошкой или собакой полезны и веселы!

Читать полностью » Купание кошек: ветеринары советуют использовать только специальные шампуни из-за разного pH кожи сегодня в 7:35

Ошибка на этапе купания стоит кошке здоровья: на что нельзя закрывать глаза

Узнайте, как превратить купание кошки из стрессовой процедуры в спокойный ритуал, который укрепит доверие между вами и питомцем.

Читать полностью » Ветеринары: у 60% кошек стресс проявляется потерей аппетита и изменением поведения сегодня в 6:26

Кажется пустяком, а на деле катастрофа: чем оборачивается стресс для кошки

Стресс у кошек часто остаётся незамеченным, но именно он может привести к болезням и потере активности. Какие признаки должен знать каждый хозяин?

Читать полностью » Ветеринары: температура у кошек выше 39,7 °C или ниже 37,2 °C требует срочной помощи сегодня в 5:21

Домашний питомец скрывает недуг лучше актёра: как распознать болезнь

Кошки умеют скрывать недомогания, и часто хозяин замечает болезнь слишком поздно. Какие изменения в поведении подскажут, что пора к врачу?

Читать полностью » Поведение кошек на руках связано с привычкой и чувством безопасности сегодня в 4:39

Кошка тянется на руки: скрытый сигнал, который хозяева часто не понимают

Кошка тянет лапки к хозяину и просится на руки. Что стоит за таким поведением и как правильно реагировать на подобные жесты питомца?

Читать полностью » Дисплазия тазобедренного сустава у золотистых ретриверов: симптомы и лечение сегодня в 3:34

Владельцы лабрадоров удивляются: именно эта привычка ускоряет разрушение суставов

Золотистые ретриверы подвержены дисплазии тазобедренного сустава. Как распознать болезнь, облегчить жизнь питомцу и что поможет в профилактике?

Читать полностью » Робот-пылесос помогает убирать шерсть кошек и собак в доме сегодня в 2:14

Ковры и диваны сияют: вот как робот-пылесос справляется с шерстью собаки

Роботы-пылесосы становятся настоящим спасением для хозяев животных: они убирают шерсть, облегчают жизнь и даже помогают сохранить здоровье питомцев.

Читать полностью » Доктор Гарсия: стресс, инфекции и болезни ЖКТ могут вызвать анорексию у собак сегодня в 1:22

Собака худеет на глазах и не прикасается к корму — хозяевам стоит насторожиться

Анорексия у собак встречается редко, но последствия могут быть серьёзными. Почему питомец теряет аппетит и как ему помочь — объясняют ветеринары.

Читать полностью »

Новости
Дом

Компактные люстры для малогабаритных квартир и их основные преимущества
Еда

Химия приготовления: соль повышает температуру кипения и защищает яйца от вытекания
Туризм

Розовая долина Каппадокии выделяется уникальным цветом скал на закате
Наука

Ксенотрансплантация почки: генетически модифицированная свинья дарит надежду на будущее
Садоводство

Экологи отмечают пользу компостных ям для переработки отходов и удобрения почвы в Приамурье
Красота и здоровье

Невролог Демьяновская: 20-30 минут сна днём защищают от нейродегенеративных заболеваний
Культура и шоу-бизнес

Анастасия Ширвиндт рассказала о разводе с Михаилом и объяснила причины разрыва
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала комплекс утренних упражнений вместо кофе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet