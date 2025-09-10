Клещи на грани: грибной заговор, который раскроет лесные тайны

Представьте: таежный клещ, этот крошечный, но опасный переносчик, ежегодно заражает тысячи людей клещевым энцефалитом и болезнью Лайма. А что, если бы мы могли контролировать его популяцию с помощью… грибов? Учёные из Петрозаводска, Москвы и Санкт-Петербурга провели новаторское исследование в Кондопожском районе Карелии, и результаты впечатляют!

Что такое таежный клещ?

Таежный клещ остаётся главным переносчиком таких опасных заболеваний, как клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Его активность особенно высока в конце весны и начале лета, когда температуры низкие, но достаточные для его жизнедеятельности.

В рамках проекта учёные заразили клещей девятью штаммами энтомопатогенных грибов — трёх видов, адаптированных к холодным условиям. Самым эффективным оказался штамм, найденный на Большом Соловецком острове в Белом море.

Результаты эксперимента:

спустя неделю смертность клещей достигла 45%.

к 11-му дню — уже 95%.

Интересно, что самцы клещей оказались более восприимчивыми к такому воздействию. Это первое исследование, посвящённое влиянию грибов на таежных клещей.

Будущее: биопрепараты на основе грибов

Учёные уверены, что их открытие станет основой для разработки биологических препаратов, которые помогут регулировать численность этого вредителя. Такой подход экологичен и безопасен для окружающей среды.

Информацией о проекте поделился Карельский научный центр РАН. Также результаты работы обнародованы в международном научном журнале "Энтомологическое обозрение".

Этот прорыв может изменить подход к защите от клещей — без химикатов, с помощью природы самой себя.