Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Клещ
Клещ
© commons.wikimedia.org by John Tann from Sydney, Australia is licensed under CC BY 2.0
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:44

Клещи на грани: грибной заговор, который раскроет лесные тайны

Учёные университета Петрозаводска используют грибы для контроля клещей в таёжных лесах

Представьте: таежный клещ, этот крошечный, но опасный переносчик, ежегодно заражает тысячи людей клещевым энцефалитом и болезнью Лайма. А что, если бы мы могли контролировать его популяцию с помощью… грибов? Учёные из Петрозаводска, Москвы и Санкт-Петербурга провели новаторское исследование в Кондопожском районе Карелии, и результаты впечатляют!

Что такое таежный клещ?

Таежный клещ остаётся главным переносчиком таких опасных заболеваний, как клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Его активность особенно высока в конце весны и начале лета, когда температуры низкие, но достаточные для его жизнедеятельности.

В рамках проекта учёные заразили клещей девятью штаммами энтомопатогенных грибов — трёх видов, адаптированных к холодным условиям. Самым эффективным оказался штамм, найденный на Большом Соловецком острове в Белом море.

Результаты эксперимента:

  • спустя неделю смертность клещей достигла 45%.
  • к 11-му дню — уже 95%.

Интересно, что самцы клещей оказались более восприимчивыми к такому воздействию. Это первое исследование, посвящённое влиянию грибов на таежных клещей.

Будущее: биопрепараты на основе грибов

Учёные уверены, что их открытие станет основой для разработки биологических препаратов, которые помогут регулировать численность этого вредителя. Такой подход экологичен и безопасен для окружающей среды.

Информацией о проекте поделился Карельский научный центр РАН. Также результаты работы обнародованы в международном научном журнале "Энтомологическое обозрение".

Этот прорыв может изменить подход к защите от клещей — без химикатов, с помощью природы самой себя.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи обнаружили редкую погребальную урну в Польше сегодня в 23:20

Угроза забвения: урна из Польши предупреждает о потере древних традиций

В земле под стройкой нашли глиняную урну в форме дома — редчайшую в Польше после войны. Что внутри? Секреты железного века ждут открытия!

Читать полностью » Профессор Натали Блан: плюшевые медведи с длинным мехом выглядят привлекательнее сегодня в 22:40

Плюшевый маркетинг: как мягкие игрушки играют на эмоциях и выигрывают деньги

Почему плюшевые мишки очаровывают взрослых и детей? Новое исследование раскрывает секреты их привлекательности через визуальные детали. Узнайте, как мех, глаза и цвет влияют на наше сердце.

Читать полностью » Раскопки в Бибер-Дереси выявили маршрут заселения Европы 400 тыс. лет назад сегодня в 22:18

Лёгкий путь к истокам: Турция дарит ключ к миграции без лишних усилий

Турецкие археологи нашли палеолитический памятник Бибер-Дереси, раскрывающий древний путь предков из Африки через Анатолию. Это меняет взгляд на заселение Европы.

Читать полностью » Мозг собак и свиней обрабатывает голоса как человеческий сегодня в 21:37

Шокирующая симфония: почему собаки, свиньи и люди слышат мир одинаково

У собак, свиней и людей мозг работает одинаково при распознавании голосов — древний механизм из эволюции! Исследование раскрывает, как это влияет на выживание и коммуникацию.

Читать полностью » Океаническая литосфера Атлантики подвергается деламинации, приводящей к землетрясениям сегодня в 21:14

Землетрясения, которые перекраивают мир: Атлантика на грани смыкания — и это касается каждого

Учёные раскрыли тайну мощных землетрясений у берегов Португалии: океаническая плита отслаивается! Это может стать первым шагом к смыканию Атлантики.

Читать полностью » Ученые разработали метод преобразования адамантана в наноалмазы сегодня в 20:33

Электронный пучок превратит молекулы в алмазы — что скрывает новый синтез

Учёные нашли способ синтезировать алмазы электронным пучком без экстремальных условий. Метод защищает образцы и открывает новые горизонты в науке и технологиях.

Читать полностью » Археологи выявили мастерскую римских гвоздей на территории Германии сегодня в 20:10

Как находка в Германии помогает понять, что стояло за римскими походами на Верхний Рейн

В Германии нашли мастерскую римских гвоздей для обуви легионеров. Раскопки раскрывают секреты снабжения армии две тысячи лет назад. Археология, Рим, гвозди, история.

Читать полностью » Исследователи обнаружили гигантскую систему Куньлунь в Тихом океане сегодня в 19:29

Океанская бомба с водородом: взрыв, который может изменить планету

Китайские учёные открыли гигантскую систему на дне Тихого океана, которая может раскрыть тайны происхождения жизни через водород и серпентинизацию

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Исследования показали: здоровье в пожилом возрасте зависит от образа жизни, а не от цифры в паспорте
Красота и здоровье

Учёные: цельное молоко связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний
Авто и мото

МВД разъясняет правила ношения жилета для водителей транспорта
Туризм

Цены на авиабилеты из Москвы в Дубай на Новый год 2025 достигли 160 тыс. руб.
Садоводство

Осенняя подготовка клумбы к зиме: обрезка, мульчирование и укрытие растений
Спорт и фитнес

Инструктор групповых программ объяснила, как прокачать ноги без приседаний
Дом

Дизайнеры назвали тумбу под раковиной одним из главных способов хранения в ванной
Еда

Врачи объяснили, чем овсянка полезна для пищеварения и микрофлоры кишечника
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet