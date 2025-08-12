Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by xpda is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:17

Клещи атакуют ваш участок? Срочно избавьтесь от этих растений — они как магнит для паразитов

Клещи в саду: какие растения нужно убрать, чтобы защитить себя и питомцев

Некоторые растения, кажущиеся безвредными, могут создать в вашем дворе идеальные условия для размножения клещей. Эти паразиты любят тень, влагу и укромные места — именно то, что обеспечивают определённые виды зелёных насаждений.

Плотная листва и почвопокровные культуры задерживают влагу в почве и мешают солнечным лучам проникать внутрь, создавая микроклимат, в котором клещи чувствуют себя особенно комфортно. А некоторые из них ещё и привлекают грызунов или диких животных — естественных носителей этих паразитов.

Растения, способствующие появлению клещей

Если отказаться от некоторых видов, можно значительно снизить риск их появления на участке. В "зоне риска" находятся:

  • Папоротник — густые листья создают постоянную тень и задерживают влагу.

  • Плющ — стелется по заборам и стенам, создавая естественные укрытия для грызунов.

  • Лимонная трава (цитронелловый мелиc) — при плотной посадке сохраняет влажность почвы.

  • Декоративная бананова — широкие листья и влажная прикорневая зона — идеальное место для насекомых и личинок клещей.

Важно: даже популярные декоративные растения могут стать источником проблемы, если их не контролировать.

Признаки того, что участок стал убежищем для клещей

Чем раньше вы поймёте, что на участке поселились клещи, тем проще будет избавиться от них. Обратите внимание на следующие признаки:

  • частое появление грызунов или ежей вблизи двора;

  • домашние животные часто чешутся или имеют воспаления на коже;

  • зоны с чрезмерно густой растительностью и недостатком солнечного света;

  • визуальное обнаружение клещей на листьях, заборе или предметах на участке.

Совет: проведите по траве или кустам белой тканью — клещи реагируют на движение и могут зацепиться за материал, что облегчит их обнаружение.

Что посадить вместо опасных растений

Существуют культуры, которые не только украсят участок, но и помогут отпугнуть клещей:

  • Лаванда — её аромат отпугивает многих насекомых, включая клещей и блох.

  • Розмарин — природный репеллент и ароматная приправа.

  • Цитронелла — известна защитой от комаров, но действует и на клещей.

  • Мята — резкий запах отпугивает паразитов, а растение улучшает структуру почвы.

Эти растения выделяют летучие вещества, нарушающие обоняние клещей, что мешает им находить жертву.

Клещи — невидимая угроза

Помимо дискомфорта, клещи переносят опасные заболевания: клещевой боррелиоз, эрлихиоз, энцефалит. Защитить участок просто: достаточно поддерживать чистоту, проветривать зоны густых посадок и грамотно подбирать растения.

Избавление от видов, которые создают благоприятную среду для клещей, — это не только вопрос эстетики, но и забота о здоровье вашей семьи и домашних животных.

