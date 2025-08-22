Апатия, температура, кровь из носа — сигнал, который нельзя игнорировать у собаки
Клещевые заболевания у собак — это одна из самых серьёзных угроз для домашних питомцев. Несмотря на крошечный размер переносчика, последствия могут быть катастрофическими: от анемии и нарушений свёртываемости крови до неврологических осложнений и даже смерти.
По словам ветеринара Паулы Чишевски из Сан-Паулу, "клещевая болезнь собак — это общее название гемопаразитозов, вызываемых бактериями и простейшими, которые передаются через укус бурого собачьего клеща (Rhipicephalus sanguineus)".
Основные проявления
Заражение может вызвать у животного такие симптомы, как:
- высокая температура;
- апатия и усталость;
- потеря аппетита и веса;
- кровотечения из носа;
- красные пятна по телу;
- пожелтение кожи и слизистых.
Наиболее распространённые заболевания:
- Эрлихиоз — вызывается бактерией Ehrlichia canis, поражающей клетки крови. Болезнь протекает в три стадии: от бессимптомной до хронической.
- Бабезиоз — результат заражения простейшими Babesia canis, которые разрушают эритроциты, провоцируя тяжёлую анемию и желтуху.
Лечение и профилактика
Главное правило — своевременная диагностика. "Да, клещевые заболевания можно вылечить. Чем раньше собака будет показана ветеринару, тем выше шанс на полное выздоровление", — отмечает ветеринар.
В терапии используют антибиотики и препараты против эктопаразитов. Однако самолечение опасно: неправильные лекарства могут ухудшить состояние животного.
Профилактика сводится к регулярной обработке питомца:
- ошейники от блох и клещей,
- спреи и капли на холку,
- пероральные препараты.
Кроме того, необходимо поддерживать чистоту в доме и на участке, так как яйца клещей могут сохраняться в мебели, тканях и в углах помещений.
Опасность для человека
Клещи способны кусать и людей, но собака, заражённая клещевым заболеванием, не является источником инфекции. Риск возникает только при прямом контакте с паразитом. Поэтому борьба с клещами важна не только для здоровья питомца, но и для безопасности семьи.
Домашние способы борьбы
Владельцам животных нередко приходится дополнительно обрабатывать территорию, где живёт собака. Существуют и простые домашние рецепты:
- Уксус с содой — распылить раствор на мебель, ковры и двор.
- Лимонный отвар — средство против клещей для помещений и приусадебных участков.
- Смесь масел — натуральный вариант для обработки поверхностей.
