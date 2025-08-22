Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Спящая собака
Спящая собака
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Апатия, температура, кровь из носа — сигнал, который нельзя игнорировать у собаки

Клещи у собак вызывают эрлихиоз и бабезиоз — объяснила ветеринар Паула Чишевски

Клещевые заболевания у собак — это одна из самых серьёзных угроз для домашних питомцев. Несмотря на крошечный размер переносчика, последствия могут быть катастрофическими: от анемии и нарушений свёртываемости крови до неврологических осложнений и даже смерти.

По словам ветеринара Паулы Чишевски из Сан-Паулу, "клещевая болезнь собак — это общее название гемопаразитозов, вызываемых бактериями и простейшими, которые передаются через укус бурого собачьего клеща (Rhipicephalus sanguineus)".

Основные проявления

Заражение может вызвать у животного такие симптомы, как:

  • высокая температура;
  • апатия и усталость;
  • потеря аппетита и веса;
  • кровотечения из носа;
  • красные пятна по телу;
  • пожелтение кожи и слизистых.

Наиболее распространённые заболевания:

  • Эрлихиоз — вызывается бактерией Ehrlichia canis, поражающей клетки крови. Болезнь протекает в три стадии: от бессимптомной до хронической.
  • Бабезиоз — результат заражения простейшими Babesia canis, которые разрушают эритроциты, провоцируя тяжёлую анемию и желтуху.

Лечение и профилактика

Главное правило — своевременная диагностика. "Да, клещевые заболевания можно вылечить. Чем раньше собака будет показана ветеринару, тем выше шанс на полное выздоровление", — отмечает ветеринар.

В терапии используют антибиотики и препараты против эктопаразитов. Однако самолечение опасно: неправильные лекарства могут ухудшить состояние животного.

Профилактика сводится к регулярной обработке питомца:

  • ошейники от блох и клещей,
  • спреи и капли на холку,
  • пероральные препараты.

Кроме того, необходимо поддерживать чистоту в доме и на участке, так как яйца клещей могут сохраняться в мебели, тканях и в углах помещений.

Опасность для человека

Клещи способны кусать и людей, но собака, заражённая клещевым заболеванием, не является источником инфекции. Риск возникает только при прямом контакте с паразитом. Поэтому борьба с клещами важна не только для здоровья питомца, но и для безопасности семьи.

Домашние способы борьбы

Владельцам животных нередко приходится дополнительно обрабатывать территорию, где живёт собака. Существуют и простые домашние рецепты:

  • Уксус с содой — распылить раствор на мебель, ковры и двор.
  • Лимонный отвар — средство против клещей для помещений и приусадебных участков.
  • Смесь масел — натуральный вариант для обработки поверхностей.

