Апатия, температура, кровь из носа — сигнал, который нельзя игнорировать у собаки

Клещевые заболевания у собак — это одна из самых серьёзных угроз для домашних питомцев. Несмотря на крошечный размер переносчика, последствия могут быть катастрофическими: от анемии и нарушений свёртываемости крови до неврологических осложнений и даже смерти.

По словам ветеринара Паулы Чишевски из Сан-Паулу, "клещевая болезнь собак — это общее название гемопаразитозов, вызываемых бактериями и простейшими, которые передаются через укус бурого собачьего клеща (Rhipicephalus sanguineus)".

Основные проявления

Заражение может вызвать у животного такие симптомы, как:

высокая температура;

апатия и усталость;

потеря аппетита и веса;

кровотечения из носа;

красные пятна по телу;

пожелтение кожи и слизистых.

Наиболее распространённые заболевания:

Эрлихиоз — вызывается бактерией Ehrlichia canis, поражающей клетки крови. Болезнь протекает в три стадии: от бессимптомной до хронической.

— вызывается бактерией Ehrlichia canis, поражающей клетки крови. Болезнь протекает в три стадии: от бессимптомной до хронической. Бабезиоз — результат заражения простейшими Babesia canis, которые разрушают эритроциты, провоцируя тяжёлую анемию и желтуху.

Лечение и профилактика

Главное правило — своевременная диагностика. "Да, клещевые заболевания можно вылечить. Чем раньше собака будет показана ветеринару, тем выше шанс на полное выздоровление", — отмечает ветеринар.

В терапии используют антибиотики и препараты против эктопаразитов. Однако самолечение опасно: неправильные лекарства могут ухудшить состояние животного.

Профилактика сводится к регулярной обработке питомца:

ошейники от блох и клещей,

спреи и капли на холку,

пероральные препараты.

Кроме того, необходимо поддерживать чистоту в доме и на участке, так как яйца клещей могут сохраняться в мебели, тканях и в углах помещений.

Опасность для человека

Клещи способны кусать и людей, но собака, заражённая клещевым заболеванием, не является источником инфекции. Риск возникает только при прямом контакте с паразитом. Поэтому борьба с клещами важна не только для здоровья питомца, но и для безопасности семьи.

Домашние способы борьбы

Владельцам животных нередко приходится дополнительно обрабатывать территорию, где живёт собака. Существуют и простые домашние рецепты: