Клещи
© freepik.com by Karolina Kabat is licensed under CC BY-ND 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:16

Свердловская область и Сибирь в лидерах: где клещи атакуют чаще всего

Эксперты напомнили: активность клещей в России сохраняется до выпадения снега

С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения России поступило более 509 тысяч обращений. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Где опаснее всего

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в:

  • Свердловской области,

  • Кемеровской области,

  • Кировской области,

  • Челябинской области,

  • Томской области,

  • Пермском крае,

  • Удмуртии.

Почему осенью клещи всё ещё опасны

Эксперты напоминают: активность клещей сохраняется до поздней осени, пока не выпадет снег.
Обычно у них два "пика" — весной и осенью. Именно в сентябре и октябре, когда люди массово отправляются за грибами, риск укусов особенно высок.

Клещи предпочитают хвойные леса, влажные и тенистые места. Они могут почуять человека на расстоянии до 10 метров и становятся наиболее активными в пасмурную погоду или утром и вечером в солнечные дни.

Чем опасны укусы

Клещи переносят опасные инфекции:

  • клещевой энцефалит,

  • боррелиоз (болезнь Лайма),

  • эрлихиозы,

  • реже — возвратный клещевой тиф, туляремию, бабезиоз и пятнистую лихорадку.

Эти заболевания могут привести к инвалидности, долгому лечению или даже летальному исходу.

Что делать при укусе

  • как можно скорее обратиться к врачу;

  • в случае длительного пребывания клеща в коже могут назначить антибиотик, чтобы снизить риск инфекций;

  • сохранить паразита и сдать его на экспертизу, чтобы проверить заражённость;

  • помнить, что иммуноглобулин почти неэффективен против вируса клещевого энцефалита.

По данным Роспотребнадзора, в 2025 году прививку от энцефалита сделали более 3,6 млн россиян.

Как защититься

  • носить в лесу светлую одежду, чтобы легче заметить насекомых;

  • использовать репелленты для кожи и одежды;

  • проверять домашних животных после прогулки;

  • избегать высокой травы, густых зарослей и оврагов;

  • после возвращения домой внимательно осматривать себя и близких.

Кроме того, в России регулярно проводят акарицидную обработку территорий — в 2025 году её охват составил 283 тысячи гектаров, включая 63 тысячи гектаров детских лагерей и оздоровительных учреждений.

