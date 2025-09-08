Свердловская область и Сибирь в лидерах: где клещи атакуют чаще всего

С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения России поступило более 509 тысяч обращений. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Где опаснее всего

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в:

Свердловской области,

Кемеровской области,

Кировской области,

Челябинской области,

Томской области,

Пермском крае,

Удмуртии.

Почему осенью клещи всё ещё опасны

Эксперты напоминают: активность клещей сохраняется до поздней осени, пока не выпадет снег.

Обычно у них два "пика" — весной и осенью. Именно в сентябре и октябре, когда люди массово отправляются за грибами, риск укусов особенно высок.

Клещи предпочитают хвойные леса, влажные и тенистые места. Они могут почуять человека на расстоянии до 10 метров и становятся наиболее активными в пасмурную погоду или утром и вечером в солнечные дни.

Чем опасны укусы

Клещи переносят опасные инфекции:

клещевой энцефалит,

боррелиоз (болезнь Лайма),

эрлихиозы,

реже — возвратный клещевой тиф, туляремию, бабезиоз и пятнистую лихорадку.

Эти заболевания могут привести к инвалидности, долгому лечению или даже летальному исходу.

Что делать при укусе

как можно скорее обратиться к врачу;

в случае длительного пребывания клеща в коже могут назначить антибиотик , чтобы снизить риск инфекций;

сохранить паразита и сдать его на экспертизу, чтобы проверить заражённость;

помнить, что иммуноглобулин почти неэффективен против вируса клещевого энцефалита.

По данным Роспотребнадзора, в 2025 году прививку от энцефалита сделали более 3,6 млн россиян.

Как защититься

носить в лесу светлую одежду, чтобы легче заметить насекомых;

использовать репелленты для кожи и одежды;

проверять домашних животных после прогулки;

избегать высокой травы, густых зарослей и оврагов;

после возвращения домой внимательно осматривать себя и близких.

Кроме того, в России регулярно проводят акарицидную обработку территорий — в 2025 году её охват составил 283 тысячи гектаров, включая 63 тысячи гектаров детских лагерей и оздоровительных учреждений.