Свердловская область и Сибирь в лидерах: где клещи атакуют чаще всего
С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения России поступило более 509 тысяч обращений. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Где опаснее всего
Наибольшее количество случаев зарегистрировано в:
-
Свердловской области,
-
Кемеровской области,
-
Кировской области,
-
Челябинской области,
-
Томской области,
-
Пермском крае,
-
Удмуртии.
Почему осенью клещи всё ещё опасны
Эксперты напоминают: активность клещей сохраняется до поздней осени, пока не выпадет снег.
Обычно у них два "пика" — весной и осенью. Именно в сентябре и октябре, когда люди массово отправляются за грибами, риск укусов особенно высок.
Клещи предпочитают хвойные леса, влажные и тенистые места. Они могут почуять человека на расстоянии до 10 метров и становятся наиболее активными в пасмурную погоду или утром и вечером в солнечные дни.
Чем опасны укусы
Клещи переносят опасные инфекции:
-
клещевой энцефалит,
-
боррелиоз (болезнь Лайма),
-
эрлихиозы,
-
реже — возвратный клещевой тиф, туляремию, бабезиоз и пятнистую лихорадку.
Эти заболевания могут привести к инвалидности, долгому лечению или даже летальному исходу.
Что делать при укусе
-
как можно скорее обратиться к врачу;
-
в случае длительного пребывания клеща в коже могут назначить антибиотик, чтобы снизить риск инфекций;
-
сохранить паразита и сдать его на экспертизу, чтобы проверить заражённость;
-
помнить, что иммуноглобулин почти неэффективен против вируса клещевого энцефалита.
По данным Роспотребнадзора, в 2025 году прививку от энцефалита сделали более 3,6 млн россиян.
Как защититься
-
носить в лесу светлую одежду, чтобы легче заметить насекомых;
-
использовать репелленты для кожи и одежды;
-
проверять домашних животных после прогулки;
-
избегать высокой травы, густых зарослей и оврагов;
-
после возвращения домой внимательно осматривать себя и близких.
Кроме того, в России регулярно проводят акарицидную обработку территорий — в 2025 году её охват составил 283 тысячи гектаров, включая 63 тысячи гектаров детских лагерей и оздоровительных учреждений.
