Не просто укус: в Пензе растёт число заражений боррелиозом — карта районов под угрозой
С начала сезона активизации клещей — с 10 марта по 18 сентября — в Пензенской области за медицинской помощью обратились 2 453 человека. Среди них 818 детей младше 14 лет, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Диагнозы и районы
Врачи зарегистрировали 36 случаев иксодового клещевого боррелиоза. Болезнь выявили у жителей:
-
Каменского района — 1 случай;
-
Пензенского района — 2 случая;
-
Сердобского района — 2 случая;
-
Шемышейского района — 1 случай;
-
Кузнецка — 2 случая;
-
Пензы — 28 случаев.
Что показали исследования клещей
Лабораторные проверки снятых с людей клещей выявили тревожный факт: примерно каждый четвёртый оказался заражён боррелиями. Это значит, что риск заражения остаётся высоким для всех, кто сталкивается с этими насекомыми.
Энцефалит: есть ли угроза?
При этом по показателю клещевого вирусного энцефалита территория Пензенской области не относится к эндемичным регионам. То есть вероятность заражения этим заболеванием здесь минимальна.
