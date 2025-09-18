Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 22:59

Не просто укус: в Пензе растёт число заражений боррелиозом — карта районов под угрозой

Более 2,4 тыс. человек обратились к врачам из-за укусов клещей в Пензенской области

С начала сезона активизации клещей — с 10 марта по 18 сентября — в Пензенской области за медицинской помощью обратились 2 453 человека. Среди них 818 детей младше 14 лет, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Диагнозы и районы

Врачи зарегистрировали 36 случаев иксодового клещевого боррелиоза. Болезнь выявили у жителей:

  • Каменского района — 1 случай;

  • Пензенского района — 2 случая;

  • Сердобского района — 2 случая;

  • Шемышейского района — 1 случай;

  • Кузнецка — 2 случая;

  • Пензы — 28 случаев.

Что показали исследования клещей

Лабораторные проверки снятых с людей клещей выявили тревожный факт: примерно каждый четвёртый оказался заражён боррелиями. Это значит, что риск заражения остаётся высоким для всех, кто сталкивается с этими насекомыми.

Энцефалит: есть ли угроза?

При этом по показателю клещевого вирусного энцефалита территория Пензенской области не относится к эндемичным регионам. То есть вероятность заражения этим заболеванием здесь минимальна.

