Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Клещ впился в тело человека
Клещ впился в тело человека
© commons.wikimedia.org by Навахо is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:36

Ваши ноги — лучший аттракцион для клеща: как закрыть его навсегда

Врач-инфекционист Владимир Неронов назвал меры защиты от клещей на даче

Чтобы снизить риск укусов клещей на даче, необходимо соблюдать ряд простых, но эффективных правил, о которых рассказал врач-инфекционист и доктор медицинских наук Владимир Неронов в интервью РИАМО. Комплексный подход, включающий правильную одежду, регулярный осмотр и обустройство участка, поможет обезопасить себя и своих близких от этих опасных насекомых.

Первое и, пожалуй, самое важное правило — это правильная одежда, которая служит первым барьером на пути к укусам клещей. Эксперт советует носить светлую одежду с длинными рукавами и заправленными в носки штанами, что является важным условием для защиты.

Репелленты: дополнительная защита от насекомых

Также рекомендуется использовать репелленты — средства, отпугивающие насекомых, содержащие DEET, икаридин или пикаридин, которые значительно снижают вероятность укусов.

Для дополнительной защиты одежду можно обработать спреем с перметрином, который убивает клещей при контакте и сохраняет эффект даже после нескольких стирок, что является еще одним эффективным способом защиты.

Регулярный осмотр: проверка тела и близких

Второе важное правило — это регулярный осмотр тела, который позволяет своевременно обнаружить присосавшихся клещей.

Проверять себя и своих близких следует каждые час-два, что является рекомендованной частотой осмотров, особенно после пребывания на природе.

Обращать внимание необходимо на теплые и влажные участки тела, такие как подмышки, пах, за ушами, голову и пупок, где клещи часто присасываются, что подчеркивает важность тщательного осмотра.

"Проверяйте и детей, и домашних животных. И после прогулки — двойная проверка: сначала на улице, потом под душем — если клещ еще не присосался, он просто смоется", — отметил Владимир Неронов, что является комплексным подходом.

Третье правило — обустройство дачи, что позволяет создать безопасное пространство, свободное от клещей.

Поддержание короткой травы: уменьшение мест обитания

Важно поддерживать короткую траву на участке, что уменьшит количество мест, где могут обитать клещи, что является важным фактором.

Убирать мусор и опавшие листья, что способствует предотвращению распространения клещей и снижению их численности, является важным шагом.

Создавать барьер между лесом и участком из гравия или щепы, что препятствует проникновению клещей на территорию дачи, является эффективной мерой.

Не сажать дикорастущие кусты близко к дому, что уменьшит вероятность привлечения клещей, что является еще одним важным аспектом.

Неронов подчеркнул, что опасность укусов клещей сохраняется до конца лета, поэтому расслабляться в августе не стоит, что требует постоянной бдительности.

Интересные факты о клещах:

  • Клещи могут переносить различные заболевания, включая клещевой энцефалит и болезнь Лайма
  • Клещи не прыгают и не летают, они подстерегают свою жертву, сидя на траве или кустах
  • Клещи чувствительны к запахам, поэтому использование репеллентов эффективно
  • Удалить присосавшегося клеща необходимо как можно скорее.

Соблюдение этих простых, но эффективных правил, поможет снизить риск укусов клещей на даче и защитить здоровье вас и ваших близких. Будьте внимательны и наслаждайтесь отдыхом на природе без опасений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как добиться сияющей кожи с помощью гидрофильного масла: советы эксперта сегодня в 7:36

Сияющая кожа за 2 минуты: как правильно использовать гидрофильное масло

Узнайте, как правильно использовать гидрофильное масло для эффективного очищения кожи. Советы дерматолога по выбору масла в зависимости от типа кожи и технике применения.

Читать полностью » Врачи Пушкинской больницы напомнили о питании и активности для здоровья сердца сегодня в 7:09

Простые привычки, которые реально продлевают жизнь сердцу

Кардиологи рассказали, как питание, движение, сон и отказ от вредных привычек помогают сохранить здоровье сердца и избежать опасных осложнений.

Читать полностью » Менингококковая инфекция: почему так важна вакцинация – мнение врача сегодня в 6:24

Осталось 3-4 часа: врач раскрыл смертельную опасность менингококка

Главврач Домодедовской больницы бьет тревогу из-за менингококковой инфекции! Вакцинация – единственный способ защиты. Когда ждать российскую вакцину и что делать при симптомах?

Читать полностью » Врач Дианова назвала корневор диету разновидностью вредного западного питания сегодня в 6:06

Почему мясной рацион из соцсетей может обернуться болезнями печени

Диетолог рассказала, чем опасна "диета хищника" с избытком мяса и масла и почему флекситарианский подход может стать более здоровой альтернативой.

Читать полностью » Невролог Габитова предупредила об опасности самостоятельного вправления позвоночника сегодня в 5:03

Резкая боль в спине: как одно движение может усугубить проблему

Неврологи рассказали, как безопасно снять боль при защемлении нерва, чего категорически нельзя делать и когда пора срочно обращаться к врачу.

Читать полностью » Оптиметрист Лондонского университета предупредила о рисках сывороток с биматопростом сегодня в 4:10

Сыворотки для ресниц, которые могут изменить цвет глаз навсегда

Эксперт рассказала, как сыворотки для роста ресниц с биматопростом влияют на глаза и почему даже "натуральные" альтернативы не всегда работают.

Читать полностью » Советы кардиолога: сколько можно лежать на диване без вреда сегодня в 3:14

Как любимый отдых превращается в источник тревоги

Кардиолог и психолог рассказали, сколько можно лежать на диване в выходные без вреда для здоровья и как избавиться от чувства вины за пассивный отдых.

Читать полностью » Советы диетолога о продуктах для профилактики онкологии сегодня в 2:12

Что добавить в тарелку сегодня, чтобы снизить риск опасных болезней завтра

Диетолог назвал продукты, которые помогают защитить клетки от повреждений ДНК и снижают риск развития опасных заболеваний, включая онкологию.

Читать полностью »

Новости
ДФО

Строители вручную подняли 300 метров материалов: детали открытия мемориала на Курилах
Туризм

Отмена рейса: обязанности перевозчика перед пассажирами
Наука и технологии

Ави Лёб предполагает, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом
Красота и здоровье

Врач Уланкина: 8 тысяч шагов в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 45%
Садоводство

Жара и цветы: как спасти растения от засухи — советы экспертов
Красота и здоровье

Поджелудочная железа под ударом: как алкоголь вызывает рак – исследование
Еда

Шеф-повар объяснил, как правильно мариновать свинину для шашлыка с лимоном и луком
Авто и мото

Новые правила для водителей и штрафы за нарушение при встрече со спецтранспортом и перевозке детей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru