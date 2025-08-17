Ваши ноги — лучший аттракцион для клеща: как закрыть его навсегда

Чтобы снизить риск укусов клещей на даче, необходимо соблюдать ряд простых, но эффективных правил, о которых рассказал врач-инфекционист и доктор медицинских наук Владимир Неронов в интервью РИАМО. Комплексный подход, включающий правильную одежду, регулярный осмотр и обустройство участка, поможет обезопасить себя и своих близких от этих опасных насекомых.

Первое и, пожалуй, самое важное правило — это правильная одежда, которая служит первым барьером на пути к укусам клещей. Эксперт советует носить светлую одежду с длинными рукавами и заправленными в носки штанами, что является важным условием для защиты.

Репелленты: дополнительная защита от насекомых

Также рекомендуется использовать репелленты — средства, отпугивающие насекомых, содержащие DEET, икаридин или пикаридин, которые значительно снижают вероятность укусов.

Для дополнительной защиты одежду можно обработать спреем с перметрином, который убивает клещей при контакте и сохраняет эффект даже после нескольких стирок, что является еще одним эффективным способом защиты.

Регулярный осмотр: проверка тела и близких

Второе важное правило — это регулярный осмотр тела, который позволяет своевременно обнаружить присосавшихся клещей.

Проверять себя и своих близких следует каждые час-два, что является рекомендованной частотой осмотров, особенно после пребывания на природе.

Обращать внимание необходимо на теплые и влажные участки тела, такие как подмышки, пах, за ушами, голову и пупок, где клещи часто присасываются, что подчеркивает важность тщательного осмотра.

"Проверяйте и детей, и домашних животных. И после прогулки — двойная проверка: сначала на улице, потом под душем — если клещ еще не присосался, он просто смоется", — отметил Владимир Неронов, что является комплексным подходом.

Третье правило — обустройство дачи, что позволяет создать безопасное пространство, свободное от клещей.

Поддержание короткой травы: уменьшение мест обитания

Важно поддерживать короткую траву на участке, что уменьшит количество мест, где могут обитать клещи, что является важным фактором.

Убирать мусор и опавшие листья, что способствует предотвращению распространения клещей и снижению их численности, является важным шагом.

Создавать барьер между лесом и участком из гравия или щепы, что препятствует проникновению клещей на территорию дачи, является эффективной мерой.

Не сажать дикорастущие кусты близко к дому, что уменьшит вероятность привлечения клещей, что является еще одним важным аспектом.

Неронов подчеркнул, что опасность укусов клещей сохраняется до конца лета, поэтому расслабляться в августе не стоит, что требует постоянной бдительности.

Интересные факты о клещах:

Клещи могут переносить различные заболевания, включая клещевой энцефалит и болезнь Лайма

Клещи не прыгают и не летают, они подстерегают свою жертву, сидя на траве или кустах

Клещи чувствительны к запахам, поэтому использование репеллентов эффективно

Удалить присосавшегося клеща необходимо как можно скорее.

Соблюдение этих простых, но эффективных правил, поможет снизить риск укусов клещей на даче и защитить здоровье вас и ваших близких. Будьте внимательны и наслаждайтесь отдыхом на природе без опасений.