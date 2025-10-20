Асбест и Пышма — новые столицы клещей? Названы самые “укушенные” города региона

Клещи в этом году были особенно активны — и чаще всего нападали на жителей в самых привычных местах: на дачных участках, в парках и даже на кладбищах. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева на пресс-конференции в ТАСС.

Опасность рядом с домом

"Как место встречи с клещами екатеринбуржцы указывали свои излюбленные зоны отдыха. Это сады и огороды, лесные массивы, кладбища и лесопарковые зоны — парк Лесоводов, парк Победы, парк Маяковского и Калиновский лесопарк", — рассказала Пономарева.

Таким образом, угроза подстерегала жителей не только в глухих лесах, но и буквально у порога дома. Особенно опасными оказались территории, где люди проводят много времени на открытом воздухе — например, дачные участки и зелёные зоны в черте города.

Лидеры по укусам

По словам специалиста, активность клещей в некоторых населённых пунктах региона превысила средние показатели в полтора раза. В список наиболее "укушенных" мест вошли:

Байкалово

Слобода Туринская

Пышма

Волчанск

Верхняя Тура

Новая Ляля

Верхотурье

Карпинск

Ачит

Тугулым

Таборы

Нижняя Тура

Талица

Ирбит

Асбест

В этих городах фиксировалось особенно много обращений граждан за медицинской помощью после укусов.

Что это значит для жителей

Эксперты Роспотребнадзора напоминают: пик активности клещей приходится на тёплые месяцы, но встретить их можно и осенью, особенно при мягкой погоде. Поэтому при выездах на природу или даже на дачу важно соблюдать меры предосторожности — носить закрытую одежду, использовать репелленты и осматривать себя после прогулки.