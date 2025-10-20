Асбест и Пышма — новые столицы клещей? Названы самые “укушенные” города региона
Клещи в этом году были особенно активны — и чаще всего нападали на жителей в самых привычных местах: на дачных участках, в парках и даже на кладбищах. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева на пресс-конференции в ТАСС.
Опасность рядом с домом
"Как место встречи с клещами екатеринбуржцы указывали свои излюбленные зоны отдыха. Это сады и огороды, лесные массивы, кладбища и лесопарковые зоны — парк Лесоводов, парк Победы, парк Маяковского и Калиновский лесопарк", — рассказала Пономарева.
Таким образом, угроза подстерегала жителей не только в глухих лесах, но и буквально у порога дома. Особенно опасными оказались территории, где люди проводят много времени на открытом воздухе — например, дачные участки и зелёные зоны в черте города.
Лидеры по укусам
По словам специалиста, активность клещей в некоторых населённых пунктах региона превысила средние показатели в полтора раза. В список наиболее "укушенных" мест вошли:
-
Байкалово
-
Слобода Туринская
-
Пышма
-
Волчанск
-
Верхняя Тура
-
Новая Ляля
-
Верхотурье
-
Карпинск
-
Ачит
-
Тугулым
-
Таборы
-
Нижняя Тура
-
Талица
-
Ирбит
-
Асбест
В этих городах фиксировалось особенно много обращений граждан за медицинской помощью после укусов.
Что это значит для жителей
Эксперты Роспотребнадзора напоминают: пик активности клещей приходится на тёплые месяцы, но встретить их можно и осенью, особенно при мягкой погоде. Поэтому при выездах на природу или даже на дачу важно соблюдать меры предосторожности — носить закрытую одежду, использовать репелленты и осматривать себя после прогулки.
