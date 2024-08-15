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От ударов Израиля по Сектору Газы погибло 40 тыс. человек
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Министерство здравоохранения Газы заявило, что от ударов Израиля с начала конфликта погибло 40 тыс. мирных жителей

От ударов Израиля по Сектору Газы погибло 40 тыс. человек

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 40 тысяч, сообщает местное министерство здравоохранения. По данным минздрава Газы, количество жертв израильских ударов с 7 октября прошлого года достигло 40 005 человек, а количество пострадавших составило 92 401 человек.

За последние сутки в больницы Газы поступили тела 40 погибших и 107 пострадавших. Это данные, которые свидетельствуют о том, что конфликт в секторе Газа продолжает эскалироваться и приводит к значительным человеческим жертвам.

Напомним, что Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В результате этой атаки погибли около 1,2 тысячи человек, а более 200 человек были взяты в заложники. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским.

Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.

МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия и начать мирные переговоры. Согласно позиции Москвы, урегулирование конфликта возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Фото: From Wikimedia Commons/ WAFA (Q2915969) in contract with a local company (APAimages) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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