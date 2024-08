Министерство здравоохранения Газы заявило, что от ударов Израиля с начала конфликта погибло 40 тыс. мирных жителей

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 40 тысяч, сообщает местное министерство здравоохранения. По данным минздрава Газы, количество жертв израильских ударов с 7 октября прошлого года достигло 40 005 человек, а количество пострадавших составило 92 401 человек.

За последние сутки в больницы Газы поступили тела 40 погибших и 107 пострадавших. Это данные, которые свидетельствуют о том, что конфликт в секторе Газа продолжает эскалироваться и приводит к значительным человеческим жертвам.

Напомним, что Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В результате этой атаки погибли около 1,2 тысячи человек, а более 200 человек были взяты в заложники. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским.

Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.

МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия и начать мирные переговоры. Согласно позиции Москвы, урегулирование конфликта возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.