Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 40 тысяч, сообщает местное министерство здравоохранения. По данным минздрава Газы, количество жертв израильских ударов с 7 октября прошлого года достигло 40 005 человек, а количество пострадавших составило 92 401 человек.
За последние сутки в больницы Газы поступили тела 40 погибших и 107 пострадавших. Это данные, которые свидетельствуют о том, что конфликт в секторе Газа продолжает эскалироваться и приводит к значительным человеческим жертвам.
Напомним, что Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В результате этой атаки погибли около 1,2 тысячи человек, а более 200 человек были взяты в заложники. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия и начать мирные переговоры. Согласно позиции Москвы, урегулирование конфликта возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Фото: From Wikimedia Commons/ WAFA (Q2915969) in contract with a local company (APAimages) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
В Германии заявили о сговоре Зеленского и Дуды для подрыва "Северного потока"
Бывший глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг утверждает, что Польша оказывала Украине логистическую поддержку в операции по подрыву газопроводов "Северный поток". По его словам, эта операция была результатом договоренности между высшими чинами Украины и Польши.
В Нидерландах призвали власти пересмотреть поддержку США по вопросам Украины
Консервативная евроскептическая политическая партия в Нидерландах "Форум за демократию" настоятельно попросила правительство государства пересмотреть поддержку Соединённых Штатов Америки в вопросах помощи украинской стороне по причине причастности столицы Украины к подрыву "Северных потоков". Об этом политическая партия информировала на своём официальном сайте.
"Значительное количество": более 25% рожениц в Подмосковье - из других регионов России и стран СНГ
Роды в Подмосковье: популярность растет, приезжают со всей страны.
Актриса Кристина Асмус показала отца: "Мы смотрели Олимпиаду"
Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус рассказала, какой досуг она выбрала для времяпрепровождения с отцом.