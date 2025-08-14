Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тибетский мастиф
© commons.wikimedia.org by Lilly M is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:23

Медленно взрослеет, но быстро бегает — удивительные факты о тибетском мастифе

Гигант с мягким сердцем — именно так можно описать тибетского мастифа, самую дорогую собаку в мире. Этот внушительный страж сочетает в себе благородную внешность, преданность хозяину и независимый нрав. Его густая шерсть, словно меховая мантия, не только защищает от холода, но и придаёт образу почти мифическую величественность.

Цена, которая шокирует

Щенок чистокровного тибетского мастифа может стоить от 1 до 2 миллионов реалов, а иногда и дороже. Такая стоимость сделала породу символом статуса и роскоши, но вместе с тем — редкостью. Заводчики предупреждают: слишком низкая цена может говорить о проблемах с родословной и здоровьем будущего питомца.

Скандал в зоопарке

В 2013 году один китайский зоопарк оказался в центре громкого скандала. Вместо льва в вольере оказалась собака породы тибетский мастиф — густая шерсть действительно напоминала львиную гриву. Но обман раскрылся, когда "лев" залаял, и вскоре зоопарк пришлось закрыть.

Родина у подножия Эвереста

Порода сформировалась в суровых горах Тибета, неподалёку от Эвереста. Зимой здесь царят морозы и снег, и только плотная шерсть позволяла мастифу веками выживать в этом климате.

Быстрый и сильный

Несмотря на внушительные размеры, тибетский мастиф способен развивать приличную скорость и отличается ловкостью. Этой собаке необходимы активные прогулки и физическая нагрузка, иначе энергия начнёт искать выход в нежелательном поведении.

Умный, но своенравный

Тибетский мастиф обладает высоким интеллектом, но его независимый характер делает дрессировку сложной. Эта порода склонна принимать решения самостоятельно, поэтому хозяину понадобятся терпение и настойчивость.

Территориальный защитник

В отношениях с другими собаками, особенно с самцами, мастиф может стремиться к доминированию. При правильной социализации и дрессировке он становится надёжным и уравновешенным спутником.

Порода, которая вдохновляла великих

Исторические записи гласят, что Марко Поло был поражён величием тибетского мастифа, а Аристотель способствовал его популяризации в Древней Греции.

На большом экране

В 2016 году тибетский мастиф стал главным героем мультфильма "Rock Dog", где показан как сторож овец в Гималаях, мечтающий стать рок-звездой.

Редкость по природе

У самок этой породы течка бывает всего раз в год, поэтому большинство щенков рождается зимой. Редкая плодовитость делает разведение тибетских мастифов особенно непростым делом.

Медленное взросление

Щенки растут медленно: половой зрелости самки достигают к 2-3 годам, а кобели — к 4 годам. Это значит, что они долго сохраняют щенячьи привычки, несмотря на внушительные размеры.

Условия для жизни

Мастифам сложно адаптироваться к жаре, поэтому в тёплых странах им требуется особый уход и просторный дом с доступом к свежему воздуху.

В Бразилии — возможно, но дорого

Завести тибетского мастифа в Бразилии реально, хотя цена там остаётся впечатляющей — около 1,5 миллиона реалов. Выбирать питомник стоит тщательно, обращая внимание на аккредитацию и условия содержания животных.

Имена и прозвища

Помимо официального названия, у породы есть и другие варианты: "до-хи", "тибетский дог" или "тибетский мастифф". Однако правильным считается именно "тибетский мастиф".

