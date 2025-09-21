Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тибетское плато
Тибетское плато
© commons.wikimedia.org by mayanming is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:34

Буддийские монастыри и молитвенные флаги: путешествие на Тибетское плато

Тибетское плато: туристы отмечают атмосферу тишины и величия

Тибетское плато — одно из самых удивительных мест на Земле. Оно простирается на тысячи километров и является самым высоким плато планеты: его средняя высота превышает 4000 метров над уровнем моря. Туристы называют его "крышей мира" и отмечают, что это место дарит уникальные впечатления, которых не найти больше нигде.

Уникальная природа

На плато расположены снежные пики Гималаев, бескрайние степи и прозрачные высокогорные озёра. Вода в озёрах меняет цвет в зависимости от времени суток и погоды: от бирюзового до глубокого синего. Здесь можно увидеть редкие виды животных, включая яка и снежного барса.

Культура и духовность

Тибет — это не только природа, но и древние традиции. Буддийские монастыри, молитвенные флаги, мантры и уникальная архитектура создают атмосферу духовного путешествия. Многие туристы приезжают сюда не только за видами, но и за ощущением тишины и внутреннего равновесия.

Атмосфера тишины и высоты

На Тибетском плато человек чувствует себя частью природы. Чистый воздух, яркое солнце и отсутствие городской суеты делают каждую прогулку особенной. Однако стоит помнить: высота требует адаптации, и первые дни могут быть сложными для организма.

Практика посещения

Лучшее время для путешествия — лето и начало осени, когда дороги доступны, а погода наиболее мягкая. Добраться можно через Лхасу, столицу региона, куда ведёт железная дорога и авиарейсы. Для поездки в Тибет иностранцам требуется специальное разрешение, поэтому путешествие лучше планировать заранее.

Почему стоит ехать

  • возможность увидеть величайшие горы и озёра мира;
  • знакомство с уникальной культурой тибетского буддизма;
  • ощущение тишины и свободы в самых высоких местах планеты;
  • редкая возможность почувствовать себя ближе к небу.

Тибетское плато — это не только географический феномен, но и место силы. Здесь сливаются природа, культура и духовность. Туристы, побывавшие на "крыше мира", утверждают: это путешествие меняет взгляд на жизнь и оставляет незабываемые воспоминания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На побережье Кубани поднято более 2 тыс. тонн мазута со дна Чёрного моря — МЧС вчера в 23:27

Под водой — спасатели, на берегу — пляжники: как Анапа избежала экологической катастрофы

В Анапе и Темрюкском районе завершена масштабная очистка моря от мазута. Водолазы подняли более 2 тысяч тонн нефтепродуктов.

Читать полностью » Эксперты: из Новосибирска теперь больше рейсов на курорты, чем в допандемийные годы вчера в 23:26

Сибиряки обогнали столицу по вылетам в Азию — такой зимы ещё не было

Новосибирск выходит в лидеры по выбору зимних рейсов: Вьетнам, Таиланд, Египет, ОАЭ и даже Шри-Ланка. Но хватит ли отелей туристам?

Читать полностью » Из Ростова-на-Дону в Крым отправились пробные пассажирские поезда через новые территории — Хуснуллин вчера в 21:18

Объехать мост на поезде? Через Донбасс в Крым уже пошли первые составы

Из Ростова-на-Дону в Крым пустили пробные пассажирские поезда через новые территории. Но для туристов пока остаётся много неопределённостей.

Читать полностью » В Карелии аккредитовано лишь 288 гидов — вдвое меньше потребности рынка туризма вчера в 20:17

Карелия есть, а рассказать о ней некому: туризм встал из-за нехватки гидов

В Карелии туристическая отрасль сталкивается с острой нехваткой гидов и инструкторов. Аттестация сократила число специалистов почти вдвое.

Читать полностью » Nordwind и Pegas начнут полёты в Нячанг из Санкт-Петербурга только после 22 января вчера в 19:17

Нячанг уходит на паузу: туристов просят перебронировать туры

Зимняя программа вылетов из Петербурга во Вьетнам сдвигается: новогодних рейсов не будет, старт перенесён на конец января.

Читать полностью » Архитектурный туризм с детьми: от спирали Гуггенхайма до вчера в 18:23

Скетчи, Лего и панорамы: что поможет ребёнку понять архитектуру с интересом

Откройте мир архитектуры с детьми! Узнайте о лучших городах для юных исследователей, от небоскребов до необычных музеев. Планируйте познавательные и веселые семейные приключения уже сегодня.

Читать полностью » В Ницце более 300 солнечных дней в году 19.09.2025 в 17:28

Рай для туристов или ловушка для кошелька: как выбрать район Ниццы

Узнайте, какой район Ниццы идеально подходит для вашего отпуска! Обзор лучших мест: от старого города до набережной. Советы туристам и сравнение районов.

Читать полностью » Жители Сочи сообщают о медведице с двумя детёнышами у мусорных контейнеров в Красной Поляне вчера в 16:56

Косолапые идут к людям: мусорные баки превратили Сочи в охотничьи угодья

В Сочи участились случаи выхода медведей к людям. Узнайте, что делать при встрече с хищником и как обезопасить свой отдых в Красной Поляне.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Специалисты предупреждают: посадка роз рядом с картофелем и перцем повышает риск болезней
Авто и мото

Юрист Юлия Цветкова: при наследовании автомобиля номера переходят в резерв
Туризм

Национальный парк Данься становится популярным направлением экотуризма в Китае
Садоводство

Фикус сбрасывает листья из-за ошибок в поливе и освещении
Питомцы

Шотландская вислоухая кошка: уши загибаются вперёд из-за генетической мутации
Еда

Банановое суфле из спелых бананов и белков подаётся горячим для сохранения пышности
Технологии

РКН предложил ограничить доступ к мессенджерам для SIM-карт в роуминге
Спорт и фитнес

Умеренные занятия с гирями снижают стресс и улучшают сон — вывод специалистов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet