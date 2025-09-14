Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:14

Большинство узлов безвредны, но некоторые требуют биопсии

Эндокринолог Вероника Савенко объяснила, какие узлы щитовидной железы не опасны

Узлы в щитовидной железе — частая находка на обследованиях, особенно у женщин. Несмотря на тревожные ассоциации, большинство таких образований неопасны и не требуют хирургического вмешательства. Об этом напомнила эндокринолог Вероника Савенко.

Какие бывают узлы

По словам специалиста, узлы могут иметь разное происхождение: коллоидные, кистозные, аденомы, токсические или злокачественные. Лишь около 5 % случаев действительно связаны с онкологией, остальные же относятся к доброкачественным образованиям и не представляют угрозы для жизни.

Как определяют риск

После обнаружения узлов врач обычно назначает дополнительные анализы и ориентируется на международную систему TI-RADS, которая указывается в заключениях УЗИ.

• При показателях 1-2 риск онкологии крайне низкий, достаточно регулярного наблюдения.
• При 3 - вероятность также невелика, но если размер узла превышает 2 см, требуется биопсия.
• Категория 4 автоматически подразумевает необходимость биопсии при диаметре узла от 1-1,5 см.
• Цифра 5 означает высокий риск злокачественности, биопсия обязательна.

Разновидности рака

Если узел оказывается злокачественным, чаще всего речь идёт о папиллярном раке. Он протекает относительно благоприятно и редко даёт метастазы. Более агрессивным считается фолликулярный тип: встречается он реже, но чаще распространяется в кости и лёгкие.

Эндокринологи подчёркивают: не стоит пугаться самого факта обнаружения узлов. В большинстве случаев они безвредны и лишь требуют контроля. Главная задача пациента — выполнять рекомендации врача и проходить регулярные обследования.

