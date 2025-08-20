Проверка щитовидной железы занимает всего два теста

Щитовидная железа — один из важнейших "энергетических" органов в организме. Она регулирует обмен веществ и уровень тепла, реакцию на стресс и работу многих внутренних систем. Врач-хирург, доктор медицинских наук Рустам Азимов напоминает: для того чтобы оценить её состояние, достаточно двух простых анализов.

Какие тесты нужно сдать

По словам специалиста, для базовой проверки функций щитовидной железы достаточно:

анализа на тиреотропный гормон (ТТГ);

анализа на свободный тироксин (T4).

Если показатели в норме и человек не испытывает жалоб — дополнительные исследования не требуются.

Почему это важно

Азимов сравнивает работу щитовидной железы с "печкой" организма: она регулирует выработку тепла и отвечает за скорость метаболизма. Любые сбои в её работе отражаются на общем самочувствии — появляется усталость, нарушение веса, раздражительность или тахикардия.

Кстати, как напомнила эндокринолог Ольга Рождественская, учащенное сердцебиение (тахикардия) может быть одним из симптомов заболевания щитовидной железы.