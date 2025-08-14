Врач назвал людей, которые чаще других сталкиваются с проблемами щитовидки

Некоторые люди рискуют столкнуться с заболеваниями щитовидной железы гораздо чаще других, и в группе риска женщины занимают особое место.

Кто подвержен заболеваниям чаще всего

Хирург и онколог Пётр Никифорович в интервью KP. RU отметил:

"Чаще всего заболевания щитовидной железы встречаются у женщин, а вот рак щитовидки — это проблема, как женщин, так и мужчин в равной мере".

Почему формируется группа риска

По словам врача, особое внимание к своему здоровью должны уделять те, кто в детстве или юности подвергался радиационному облучению в области шеи и груди. Причиной могли стать:

лечение других заболеваний;

чрезмерное проведение радиологических обследований.

Кому нужно проверяться регулярно

Отдельная категория риска — люди, чья профессиональная деятельность связана с радиацией. Это, например, работники опасных производств и лабораторий. Медик советует таким специалистам проходить обследования щитовидной железы регулярно, чтобы вовремя выявлять возможные проблемы.