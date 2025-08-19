Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Как развить в себе бодинейтралитет
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:02

5 симптомов, которые нельзя игнорировать: щитовидка может быть виновником проблем с весом

Заболевания щитовидной железы могут проявляться различными, порой неочевидными, симптомами. Одним из таких симптомов является изменение веса, о чем рассказала врач Мария Матвеева, обращая внимание на важность своевременной диагностики и лечения.

Речь идет о гипотиреозе — состоянии, при котором щитовидная железа снижает выработку гормонов. Это приводит к замедлению метаболических процессов в организме, что, в свою очередь, может вызывать увеличение веса.

При гипотиреозе наблюдаются и другие сопутствующие симптомы, такие как головные боли, быстрая утомляемость, сухость кожи, анемия, ухудшение памяти, отеки и озноб. У женщин гипотиреоз может вызывать нарушения менструального цикла, а у мужчин — бесплодие.

Противоположное состояние — гипертиреоз, характеризующееся повышенным уровнем гормонов щитовидной железы, оказывает противоположный эффект, вызывая потерю веса. Это связано с ускорением метаболизма и повышенной активностью организма.

Симптомы гипертиреоза: нервозность и тахикардия

Гипертиреоз сопровождается дополнительными симптомами, такими как повышенная светочувствительность, бессонница, панические атаки, дрожь рук и век, тахикардия (учащенное сердцебиение), повышенное давление, ощущение жара и нарушения менструального цикла у женщин.

По словам врача, заболевания щитовидной железы могут развиться в любом возрасте и не зависят от образа жизни или места жительства. Важную роль играют генетическая предрасположенность, аутоиммунные процессы, дефицит йода и другие факторы.

Ранняя диагностика заболеваний щитовидной железы имеет решающее значение. Своевременное выявление и лечение позволяют предотвратить развитие серьезных осложнений и сохранить качество жизни.

Диагностика: лабораторные анализы и осмотр эндокринолога

Для диагностики заболеваний щитовидной железы проводятся лабораторные анализы крови на гормоны щитовидной железы, а также ультразвуковое исследование щитовидной железы (УЗИ). Важно обратиться к эндокринологу для постановки диагноза и назначения соответствующего лечения.

Лечение заболеваний щитовидной железы зависит от конкретного диагноза и тяжести заболевания. В большинстве случаев назначается гормональная терапия, а также другие методы лечения, направленные на устранение симптомов и нормализацию функции щитовидной железы.

Профилактика заболеваний щитовидной железы включает в себя здоровый образ жизни, сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки, избежание стрессов и регулярные медицинские обследования, особенно при наличии факторов риска или семейной истории заболеваний щитовидной железы.

Интересные факты о щитовидной железе:

Щитовидная железа — самая большая железа внутренней секреции в организме человека.
Гормоны щитовидной железы влияют практически на все процессы в организме.
Дефицит йода является одной из основных причин развития заболеваний щитовидной железы.
У женщин заболевания щитовидной железы встречаются чаще, чем у мужчин.

Изменение веса может быть одним из неочевидных симптомов заболеваний щитовидной железы. Своевременная диагностика и лечение этих заболеваний имеют решающее значение для поддержания здоровья и предотвращения серьезных осложнений. Если вы заметили у себя какие-либо из перечисленных симптомов, обязательно обратитесь к врачу-эндокринологу.

