Тимьян
Тимьян
© commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:24

Тимьян размножается проще, чем кажется: три надёжных способа для любого сезона

Линда Шанахан рассказала о трёх надёжных способах размножения тимьяна

Тимьян — один из самых универсальных и ароматных трав на кухне. Он одинаково хорош для маринования, в соусах, салатных заправках и как приправа к мясу или птице. Хорошая новость — его легко размножить, и при этом не нужно быть опытным агрономом. Есть несколько надёжных способов, которыми пользуются профессиональные травники.

Размножение тимьяна отводками (наслоением)

Хотя размножение в почве стеблевыми черенками возможно, травница Линда Шанахан советует дома использовать более надёжный метод — отводки.

Как сделать:

  1. Выберите крепкий, здоровый побег на растении, которое уже растёт в грунте.
  2. Аккуратно пригните стебель к земле.
  3. Закрепите его флористической скобой, канцелярской скрепкой или прижмите небольшими камешками, чтобы он контактировал с почвой.
  4. Через несколько недель проверьте — на участке соприкосновения с почвой должны появиться корни.
  5. Отрежьте укоренившийся побег от материнского растения и пересадите его в отдельный горшок.
  6. Лучшее время для этого способа — лето, но можно делать и осенью, а весной пересадить готовое растение.

Размножение тимьяна в воде

Этот метод подходит для свежесрезанных побегов (в том числе купленных, но с меньшей вероятностью успеха).

Пошагово:

  1. Выберите зелёные, ещё не одревесневшие побеги длиной не менее 10 см.
  2. С нижней трети стебля удалите листья.
  3. Поставьте черенки в прозрачный стакан или банку с чистой водой так, чтобы листья не касались жидкости.
  4. Разместите ёмкость в тёплом месте без прямого солнца.
  5. Меняйте воду каждые 3 дня.
  6. Через 3-4 недели появятся корни.
  7. Пересадите в универсальную почвосмесь для комнатных растений и поливайте раз в несколько дней.
  8. Весной и летом укоренение в воде проходит быстрее и надёжнее.

Выращивание тимьяна из семян

Начинайте в помещении в середине зимы, за 8 недель до последнего заморозка.
Сейте в горшки с дренажными отверстиями, чтобы экономить место и поддерживать постоянную влажность.
Поддерживайте температуру около 21°C и используйте лампы для досветки.
Пересаживайте рассаду 2-3 раза в свежий субстрат, чтобы обеспечить питанием до высадки в грунт.

Советы по успешному размножению

  1. После пересадки на улицу не собирайте много зелени в первый год, дайте кусту набрать силу перед зимой.
  2. Для кулинарного использования или размножения всегда оставляйте достаточно зелёных побегов, чтобы растение быстро восстановилось.
  3. Избегайте чрезмерного сбора — тимьян неприхотлив, но при агрессивной обрезке может погибнуть.

Три интересных факта о тимьяне

  • Тимьян относится к семейству мятных, и, как и мята, легко укореняется в воде.
  • В Древнем Египте его использовали в бальзамировании, а в Средневековье — как оберег от болезней.
  • Это одна из немногих трав, которая сохраняет аромат даже после длительной сушки.

Размножение тимьяна — процесс, который доступен каждому. Отводки подойдут тем, кто хочет укоренить растение прямо в грунте, а черенки в воде — для быстрого получения новых кустиков в домашних условиях. А выращивание из семян позволяет заложить целый "тимьяновый сад" с нуля. При правильном уходе он будет радовать вас ароматной зеленью не один сезон.

