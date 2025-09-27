Тайна вымирания тилацина раскрыта: потеря этих генов сделала его лёгкой добычей для человека

Тилацин, или тасманийский тигр (Thylacinus cynocephalus), давно стал символом утрат, причинённых вмешательством человека в природу. Однако новое исследование показывает: его уязвимость к вымиранию могла закладываться миллионы лет назад, задолго до появления людей в Австралии. Учёные выяснили, что тилацины потеряли ряд ключевых генов, что могло повлиять на их здоровье и приспособляемость.

Исчезнувший хищник

Тилацины были последними представителями семейства Thylacinidae, некогда широко распространённого в Австралии и Новой Гвинее. На материке они исчезли примерно 2000 лет назад, что связывают с охотой человека и конкуренцией с дикими собаками динго. На Тасмании животные держались дольше, но после прихода европейцев подверглись массовому истреблению. Последний тилацин умер в 1936 году в зоопарке Хобарта.

Исследование генома

Работа индийских биологов Нагарджуна Виджая и Буддабхушана Гириша Сальве началась с изучения генома бенгальского тигра. Сравнивая данные, они обнаружили параллели с тасманийским тигром.

"Мы наблюдали некоторые параллели между вымиранием тилацина и нашим собственным тигром", — сказал Виджай.

Учёные проанализировали ДНК тилацинов из музейных образцов и сравнили её с геномом тасманийского дьявола и других сумчатых.

Утрата ключевых генов

Оказалось, что в отличие от большинства сумчатых тилацины лишились как минимум четырёх генов: SAMD9L, HSD17B13, CUZD1 и VWA7.

Ген Функция Возможные последствия утраты SAMD9L Противовирусная защита Повышенная уязвимость к инфекциям HSD17B13 Обмен веществ Нарушения работы печени и обмена жиров CUZD1 Лактация Снижение качества молока у самок VWA7 Клеточные процессы Возможная связь с риском рака и панкреатита

По мнению исследователей, эти потери произошли не изолированно на Тасмании, а задолго до этого — ещё 6 миллионов лет назад, в период климатических изменений, когда предки тилацина увеличились в размерах и стали гиперхищниками.

Сравнение факторов вымирания

Причины Долгосрочные Краткосрочные Генетические Потеря ключевых генов, снижение устойчивости к болезням - Экологические Изменения климата, сокращение среды обитания - Антропогенные - Охота, конкуренция с динго, преследование европейцами

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что вымирание объясняется только охотой и вмешательством человека.

Последствие: игнорирование глубинных биологических причин.

Альтернатива: учитывать генетические уязвимости, накопившиеся в эволюции.

А что если…

А что если бы тилацины сохранили гены, повышающие устойчивость к болезням? Возможно, они лучше справились бы с конкуренцией и изменением климата, и их судьба оказалась бы иной.

Мнения экспертов

"Общее мнение всегда сводилось к тому, что вымирание тилацинов обусловлено в основном вмешательством человека", — подчеркнул Виджай.

"Это одна из тех линий, которая загнала себя в угол и долгое время умудрялась выживать в своей нише", — сказал Тимоти Черчилль из Университета Нового Южного Уэльса.

По словам Черчилля, конкуренция с динго стала "последним гвоздём в крышку гроба" на материке, а охота на Тасмании довершила процесс.

Мифы и правда

Миф: тилацины исчезли исключительно из-за охоты.

Правда: их уязвимость усилилась потерей генов задолго до появления человека.

Миф: генетика не играла роли в их судьбе.

Правда: эволюционные утраты могли снизить сопротивляемость болезням.

Миф: изоляция на Тасмании стала причиной утрат.

Правда: генетические изменения произошли миллионы лет до изоляции.

3 интересных факта

Последний тилацин погиб в 1936 году, но официально вид признали вымершим только в 1986 году. Современные проекты по "возрождению" тилацина обсуждают использование технологий генной инженерии. Потеря генов у тилацина напоминает проблемы современных тигров и других гиперхищников.

Исторический контекст

~6 млн лет назад — утрата генов в ходе климатических перемен.

~2000 лет назад — исчезновение с материка Австралии.

1800-е годы — активное истребление на Тасмании.

1936 год — смерть последнего животного в зоопарке Хобарта.

2024 год — новое исследование, показывающее роль генетических факторов.