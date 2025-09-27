Тайна вымирания тилацина раскрыта: потеря этих генов сделала его лёгкой добычей для человека
Тилацин, или тасманийский тигр (Thylacinus cynocephalus), давно стал символом утрат, причинённых вмешательством человека в природу. Однако новое исследование показывает: его уязвимость к вымиранию могла закладываться миллионы лет назад, задолго до появления людей в Австралии. Учёные выяснили, что тилацины потеряли ряд ключевых генов, что могло повлиять на их здоровье и приспособляемость.
Исчезнувший хищник
Тилацины были последними представителями семейства Thylacinidae, некогда широко распространённого в Австралии и Новой Гвинее. На материке они исчезли примерно 2000 лет назад, что связывают с охотой человека и конкуренцией с дикими собаками динго. На Тасмании животные держались дольше, но после прихода европейцев подверглись массовому истреблению. Последний тилацин умер в 1936 году в зоопарке Хобарта.
Исследование генома
Работа индийских биологов Нагарджуна Виджая и Буддабхушана Гириша Сальве началась с изучения генома бенгальского тигра. Сравнивая данные, они обнаружили параллели с тасманийским тигром.
"Мы наблюдали некоторые параллели между вымиранием тилацина и нашим собственным тигром", — сказал Виджай.
Учёные проанализировали ДНК тилацинов из музейных образцов и сравнили её с геномом тасманийского дьявола и других сумчатых.
Утрата ключевых генов
Оказалось, что в отличие от большинства сумчатых тилацины лишились как минимум четырёх генов: SAMD9L, HSD17B13, CUZD1 и VWA7.
|Ген
|Функция
|Возможные последствия утраты
|SAMD9L
|Противовирусная защита
|Повышенная уязвимость к инфекциям
|HSD17B13
|Обмен веществ
|Нарушения работы печени и обмена жиров
|CUZD1
|Лактация
|Снижение качества молока у самок
|VWA7
|Клеточные процессы
|Возможная связь с риском рака и панкреатита
По мнению исследователей, эти потери произошли не изолированно на Тасмании, а задолго до этого — ещё 6 миллионов лет назад, в период климатических изменений, когда предки тилацина увеличились в размерах и стали гиперхищниками.
Сравнение факторов вымирания
|Причины
|Долгосрочные
|Краткосрочные
|Генетические
|Потеря ключевых генов, снижение устойчивости к болезням
|-
|Экологические
|Изменения климата, сокращение среды обитания
|-
|Антропогенные
|-
|Охота, конкуренция с динго, преследование европейцами
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать, что вымирание объясняется только охотой и вмешательством человека.
-
Последствие: игнорирование глубинных биологических причин.
-
Альтернатива: учитывать генетические уязвимости, накопившиеся в эволюции.
А что если…
А что если бы тилацины сохранили гены, повышающие устойчивость к болезням? Возможно, они лучше справились бы с конкуренцией и изменением климата, и их судьба оказалась бы иной.
Мнения экспертов
"Общее мнение всегда сводилось к тому, что вымирание тилацинов обусловлено в основном вмешательством человека", — подчеркнул Виджай.
"Это одна из тех линий, которая загнала себя в угол и долгое время умудрялась выживать в своей нише", — сказал Тимоти Черчилль из Университета Нового Южного Уэльса.
По словам Черчилля, конкуренция с динго стала "последним гвоздём в крышку гроба" на материке, а охота на Тасмании довершила процесс.
Мифы и правда
-
Миф: тилацины исчезли исключительно из-за охоты.
-
Правда: их уязвимость усилилась потерей генов задолго до появления человека.
-
Миф: генетика не играла роли в их судьбе.
-
Правда: эволюционные утраты могли снизить сопротивляемость болезням.
-
Миф: изоляция на Тасмании стала причиной утрат.
-
Правда: генетические изменения произошли миллионы лет до изоляции.
3 интересных факта
-
Последний тилацин погиб в 1936 году, но официально вид признали вымершим только в 1986 году.
-
Современные проекты по "возрождению" тилацина обсуждают использование технологий генной инженерии.
-
Потеря генов у тилацина напоминает проблемы современных тигров и других гиперхищников.
Исторический контекст
~6 млн лет назад — утрата генов в ходе климатических перемен.
~2000 лет назад — исчезновение с материка Австралии.
1800-е годы — активное истребление на Тасмании.
1936 год — смерть последнего животного в зоопарке Хобарта.
2024 год — новое исследование, показывающее роль генетических факторов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru