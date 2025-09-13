Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Diogo Rodrigues Gonçalves is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:28

Большой палец как индикатор болезни: врачи объяснили необычный способ самодиагностики

Врач Рохас предупредил: людям с гибкими суставами стоит проверить сердце и сосуды

Иногда серьёзные заболевания можно заметить с помощью простого теста. Кардиолог Аурелио Рохас в беседе с Vanitatis рассказал о необычном способе самодиагностики, который помогает вовремя заподозрить опасную патологию.

Как выполнить тест
Рохас предложил простой жест: попробуйте вывести большой палец за пределы противоположного края ладони.

Если это получается с трудом — повода для беспокойства нет.
Если же движение удаётся легко, это может говорить о повышенной гибкости суставов.

Что скрывается за симптомом
Такая гибкость может указывать на слабость соединительной ткани. По словам кардиолога, у людей с этим признаком выше риск развития аневризмы аорты — состояния, которое долго может протекать бессимптомно, но при позднем выявлении приводит к смертельным последствиям.

Кому стоит насторожиться
Особенно важно пройти обследование тем, у кого тест оказался положительным и в семье уже были случаи сердечно-сосудистых заболеваний.

Вывод
Обычный жест рукой может подсказать о серьёзных проблемах с сосудами. Такой сигнал нельзя игнорировать — ранняя диагностика в прямом смысле способна спасти жизнь.

