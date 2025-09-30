Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
компьютер в больнице
компьютер в больнице
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:18

Меньше боли, меньше дней в стационаре: в Пензе начали лечить камни по‑новому

Российский тулиевый лазер оказался эффективнее зарубежных при дроблении камней в почках

В клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина увеличат количество операций по дроблению камней в мочевой системе. Это стало возможным благодаря внедрению российского тулиевого лазера, который оказался эффективнее зарубежных аналогов.

Почему новый лазер лучше

В течение года в урологическом отделении тестировали аппараты разных производителей. Итог оказался в пользу отечественного оборудования:

  • камни дробятся в 2 раза быстрее и превращаются в мельчайшую пыль;

  • аппарат автоматически анализирует ткани, защищая от случайного воздействия на здоровые участки;

  • риск термических осложнений у пациента сводится к минимуму.

Заведующий отделением урологии Игорь Надеждин пояснил:

"Аппарат самостоятельно осуществляет анализ тканей, что предотвращает попадание лазерного облучения на окружающие ткани".

Что это даст пациентам

  • Увеличение числа процедур позволит сократить очередь на операции.

  • Лазер способен дробить любые камни мочевой системы при создании доступа к ним.

  • Метод относится к малоинвазивным: операции проводятся через небольшие проколы.

  • Срок лечения в стационаре сокращается до 3-5 дней.

В областном минздраве подчеркнули, что новая технология повысит доступность и качество медицинской помощи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Пензе пенсионерку пытались обмануть сообщением о похищении внука в Турции — УМВД вчера в 16:18

Фото с завязанными глазами и шантаж: как аферисты научились разыгрывать похищение

В Пензе бабушка чуть не отдала деньги мошенникам: ей прислали фото «похищенного» внука. Интерпол проверил — юноша в Турции был в порядке.

Читать полностью » МВД: мошенники используют индийский код +91 для подмены российских номеров вчера в 15:38

+916 — не твой друг: как одна цифра делает звонок опасным

Мошенники звонят с индийских номеров, замаскированных под российские. Отличие всего в одной цифре — и на этом строится новая схема обмана.

Читать полностью » В Пензенской области стартовал сбор желудей дуба для восстановления лесов вчера в 14:18

Природа просит о помощи: пензенцам предлагают стать лесовосстановителями

В Пензенской области вновь собирают жёлуди дуба для восстановления лесов. Какие плоды подойдут и куда их сдавать — рекомендации минлесхоза.

Читать полностью » В Пензе, Кузнецке и селе Зеленовка ввели карантин из-за очагов бешенства вчера в 13:18

Кусают — значит, заражают: регион накрыла волна карантинов

В Пензе, Кузнецке и селе Зеленовка выявлены новые очаги бешенства. На 60 дней введён карантин и начата массовая вакцинация животных.

Читать полностью » В Пензенской области откроют четыре новых кинозала при поддержке Фонда кино вчера в 12:09

Попкорн, проектор, и всё по-взрослому: в Пензенской области строят кино вне мегаполисов

В четырёх малых населённых пунктах Пензенской области откроют новые кинозалы. На их оснащение средства выделит Фонд кино.

Читать полностью » Максимальная площадь жилья для детей-сирот в регионе выросла с 40 до 50 кв. м 28.09.2025 в 6:11

Больше метров — без доплат: в Пензе официально расширили нормы жилья для сирот

В Пензенской области увеличили максимальную площадь жилья для детей-сирот с 40 до 50 кв. м. Почему приняли такую меру и сколько квартир выделят в 2025 году?

Читать полностью » С марта 2026 года квитанции за капремонт будут приходить до 5 числа месяца 28.09.2025 в 5:22

Платить за капремонт придётся раньше: в Пензе сократили сроки оплаты квитанций

С 2026 года в Пензенской области изменят срок внесения платы за капремонт: платить придётся раньше. Зачем это сделали и чего ждать жильцам?

Читать полностью » В регионе ввели штрафы за невыполнение квот по трудоустройству участников СВО и бывших осуждённых 28.09.2025 в 4:28

Квота есть — вакансии будут: работодателей обязали трудоустраивать "особые" категории

В Пензенской области ввели штрафы за отказ работодателей выполнять квоты по приему участников СВО и бывших заключённых. Какие суммы грозят нарушителям?

Читать полностью »

Новости
Еда

Слабая мука с белком менее 11% делает печенье и бисквиты нежными и рассыпчатыми
Садоводство

При заносе растений с балкона в дом необходимо их проверить на вредителей
УрФО

В Тюмени рассрочка на квартиры уходит с рынка недвижимости — тенденция общероссийская
Туризм

Керала признана мировым центром аюрведы и входит в список 10 райских уголков мира по версии National Geographic Traveller
Спорт и фитнес

Врачи: регулярная зарядка по 10 минут укрепляет осанку и снижает скованность мышц
Дом

Туннелирование свечи возникает из-за короткого первого горения и маленького фитиля
Красота и здоровье

Исследование COSMOS: экстракт какао снизил смертность от сердечно-сосудистых болезней на 27%
Дом

Лимонный сок при стирке отбеливает хлопковые ткани и придаёт свежий аромат
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet