Меньше боли, меньше дней в стационаре: в Пензе начали лечить камни по‑новому

В клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина увеличат количество операций по дроблению камней в мочевой системе. Это стало возможным благодаря внедрению российского тулиевого лазера, который оказался эффективнее зарубежных аналогов.

Почему новый лазер лучше

В течение года в урологическом отделении тестировали аппараты разных производителей. Итог оказался в пользу отечественного оборудования:

камни дробятся в 2 раза быстрее и превращаются в мельчайшую пыль;

аппарат автоматически анализирует ткани, защищая от случайного воздействия на здоровые участки;

риск термических осложнений у пациента сводится к минимуму.

Заведующий отделением урологии Игорь Надеждин пояснил:

"Аппарат самостоятельно осуществляет анализ тканей, что предотвращает попадание лазерного облучения на окружающие ткани".

Что это даст пациентам

Увеличение числа процедур позволит сократить очередь на операции.

Лазер способен дробить любые камни мочевой системы при создании доступа к ним.

Метод относится к малоинвазивным: операции проводятся через небольшие проколы.

Срок лечения в стационаре сокращается до 3-5 дней.

В областном минздраве подчеркнули, что новая технология повысит доступность и качество медицинской помощи.