Меньше боли, меньше дней в стационаре: в Пензе начали лечить камни по‑новому
В клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина увеличат количество операций по дроблению камней в мочевой системе. Это стало возможным благодаря внедрению российского тулиевого лазера, который оказался эффективнее зарубежных аналогов.
Почему новый лазер лучше
В течение года в урологическом отделении тестировали аппараты разных производителей. Итог оказался в пользу отечественного оборудования:
-
камни дробятся в 2 раза быстрее и превращаются в мельчайшую пыль;
-
аппарат автоматически анализирует ткани, защищая от случайного воздействия на здоровые участки;
-
риск термических осложнений у пациента сводится к минимуму.
Заведующий отделением урологии Игорь Надеждин пояснил:
"Аппарат самостоятельно осуществляет анализ тканей, что предотвращает попадание лазерного облучения на окружающие ткани".
Что это даст пациентам
-
Увеличение числа процедур позволит сократить очередь на операции.
-
Лазер способен дробить любые камни мочевой системы при создании доступа к ним.
-
Метод относится к малоинвазивным: операции проводятся через небольшие проколы.
-
Срок лечения в стационаре сокращается до 3-5 дней.
В областном минздраве подчеркнули, что новая технология повысит доступность и качество медицинской помощи.
