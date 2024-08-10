Хотите высадить туи у дома? Запомните этот важный момент, чтобы избежать проблем

Туи - очень популярные декоративные хвойные растения, которые часто используют для озеленения участков возле домов. Они придают зеленый наряд и создают уютную атмосферу. Но есть один важный момент, который необходимо учитывать при посадке туй возле жилых построек.

Можно ли сажать туи рядом с домом?

Да, туи можно высаживать вблизи дома. Эти выносливые растения неприхотливы, прекрасно растут как на солнце, так и в полутени. Они станут прекрасным зеленым дополнением к облику вашего участка.

Однако есть один важный нюанс, который стоит учесть. Туи имеют мощную корневую систему, которая активно разрастается. Это может привести к проблемам, если они будут высажены слишком близко к фундаменту дома или к подземным коммуникациям.

Корни туй способны проникать в подземные коммуникации, вызывая засоры и повреждения труб. Также они могут оказывать давление на фундамент здания, нарушая его целостность. Поэтому при посадке нужно соблюдать безопасное расстояние.

Правильное расстояние для посадки туй возле дома

Оптимальное расстояние от стены дома до ствола взрослого растения туи должно быть не менее 3-4 метров. Так вы обезопасите свой дом от повреждений корневой системой.

Если при ландшафтном дизайне у вас нет возможности выдержать такое расстояние, лучше отказаться от идеи сажать туи вплотную к стенам. Вместо этого можно использовать другие, менее агрессивные в росте, декоративные кустарники.

Помните: соблюдение безопасных расстояний при посадке туй - залог того, что ваши деревья будут радовать вас долгие годы, не причиняя вреда дому. Так что учтите этот важный нюанс при озеленении участка!

Фото: Athantor.