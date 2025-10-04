Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 3:33

Укрытие ради заботы оборачивается катастрофой: один неверный материал сгноит тую за месяц

Молодые туи нуждаются в укрытии от зимнего солнца — садоводы рекомендуют мешковину или сетку

Туя — одно из самых популярных хвойных растений для украшения сада. Её высаживают в качестве живой изгороди, используют в ландшафтных композициях и в одиночных посадках. Осенью у многих садоводов возникает вопрос: стоит ли укрывать это дерево на зиму, или оно справится само? Оказывается, правильное решение зависит от возраста растения, сорта и климата.

Когда укрытие действительно необходимо

Молодые саженцы особенно уязвимы в первые годы. Их хвоя не адаптирована к яркому зимнему солнцу, которое в феврале и марте может вызвать ожоги. Для таких растений используют специальные сетки или дышащие материалы вроде мешковины. Они позволяют воздуху свободно циркулировать, предотвращая перегрев и образование конденсата.

Зрелые туи, которые давно растут в вашем регионе, обычно не нуждаются в дополнительном укрытии. Достаточно защитить корневую систему с помощью слоя мульчи. В качестве мульчи используют кору, щепу или торф — эти материалы помогают удерживать влагу и оберегают корни от промерзания.

Опасности неправильного укрытия

Некоторые садоводы, стараясь проявить заботу, плотно оборачивают тую плёнкой или другими герметичными материалами. Но это решение может обернуться трагедией для растения. В замкнутом пространстве скапливается влага, а перепады температур создают условия для развития грибковых болезней. Хвоя начинает чернеть и гнить.

Чтобы этого избежать, нужно помнить: укрытие должно быть лёгким и дышащим. Каркасная конструкция с натянутым сверху материалом гораздо безопаснее, чем плотное обматывание кроны.

Сравнение подходов к укрытию

Подход

Когда применять

Риски

Преимущества

Плотная плёнка

Не рекомендуется

Загнивание, плесень, перегрев

Отсутствуют

Затеняющая сетка или мешковина

Молодые саженцы 1-2 года

Минимальные

Защита от ожогов

Каркас с тканью

Для сортов в регионах с резкими перепадами

Практически нет

Воздушная прослойка, защита от солнца

Мульчирование корней

Зрелые растения

Нет

Сохраняет влагу, защищает корни

Советы шаг за шагом

  1. С августа прекращайте вносить азотные удобрения — они провоцируют рост, который ослабляет растение перед холодами.
  2. В конце осени проведите влагозарядковый полив, чтобы туя вошла в зиму с достаточным запасом влаги.
  3. Замульчируйте приствольный круг слоем в 5-7 см.
  4. У молодых растений установите каркас и натяните светопроницаемый материал.
  5. Проверьте, нет ли рядом грызунов — при необходимости защитите ствол сеткой или лапником.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Плотно обмотали плёнкой → хвоя сгнила → используйте дышащие материалы.
  • Поздно внесли азот → растение не успело подготовиться → подкармливайте только весной и в начале лета.
  • Не замульчировали → корни подмерзли → используйте торф, щепу или кору.

А что если зима мягкая?

Если температура редко опускается ниже -10 °C, взрослым туям укрытие вовсе не требуется. Но при неожиданных оттепелях и возвратных морозах мульчирование и лёгкая защита молодых растений остаются полезными.

Плюсы и минусы укрытия

Плюсы

Минусы

Защищает молодые растения от ожогов

При неправильном подходе провоцирует болезни

Сохраняет влагу в почве

Требует времени и сил

Снижает риск повреждения корней

Может привлекать грызунов при использовании неправильных материалов

FAQ

Как выбрать материал для укрытия туи?
Лучше всего подходят дышащие ткани: мешковина, агроволокно, затеняющая сетка.

Сколько стоит укрытие?
Стоимость зависит от материала: мешковина обойдётся в 200-300 рублей за метр, агроволокно немного дороже.

Что лучше — укрывать или мульчировать?
Для молодых саженцев лучше укрытие + мульчирование, для взрослых растений — достаточно мульчи.

Мифы и правда

  • Миф: любую тую нужно оборачивать плёнкой.
    Правда: плёнка губительна, используйте только материалы, пропускающие воздух.
  • Миф: взрослые туи обязательно укрывают.
    Правда: зрелые растения зимуют без проблем, достаточно защиты корней.
  • Миф: чем толще укрытие, тем надёжнее.
    Правда: чрезмерное утепление ведёт к перегреву и гниению.

3 интересных факта

  1. Туи могут жить более 100 лет, если растут в подходящих условиях.
  2. Некоторые сорта туи вырастают выше 20 метров и используются как парковые деревья.
  3. В древности из хвои туи делали настои, считавшиеся целебными.

Исторический контекст

Туя родом из Северной Америки. Её семена привезли в Европу в XVI веке, где она быстро завоевала популярность как декоративное дерево. В России туи стали массово высаживать в усадьбах в XIX веке, а сегодня их можно встретить практически в каждом саду.

