Посадка туи – дело тонкое: вот почему ваш саженец может не прижиться – полезные советы

Туя давно стала любимицей садоводов: она гармонично смотрится как в одиночной посадке, так и в живой изгороди, не теряет декоративности даже в холодное время года и сравнительно проста в уходе. Однако у этого растения есть свои требования, которые нужно учитывать, если хочется вырастить здоровый и красивый куст.

Оптимальное время для посадки

Наиболее благоприятным считается май, когда почва уже прогрелась, а возвратные заморозки больше не угрожают. Допускается и осенняя посадка, но только до середины сентября, иначе корневая система не успеет укорениться и пострадает от зимних холодов.

Правильный выбор места

Туя не любит крайностей: ей одинаково вредны как яркое полуденное солнце, так и постоянная тень. Лучший вариант — участок с лёгкой полутенью, где растение будет защищено от сквозняков и резких порывов ветра. Именно такие условия позволяют хвое оставаться сочной и зелёной круглый год.

Подготовка посадочной ямы

Глубина ямы должна быть не менее 80 см. Важно, чтобы корневая шейка не оказалась заглублённой — она должна находиться на уровне поверхности земли. Если высаживается несколько туй подряд, расстояние между ними зависит от выбранного сорта: для компактных видов достаточно 50-70 см, а для крупных оставляют до 5 метров.

Почва и дренаж

Хотя туя считается неприхотливой, она лучше развивается в лёгкой и питательной смеси.

Оптимально использовать:

2 части дерновой земли или перегноя,

1 часть песка,

1 часть торфа.

Если грунт тяжёлый или склонный к застою влаги, обязательно устраивают дренаж слоем около 20 см. Это защитит корни от загнивания и обеспечит свободный доступ кислорода.

Уход за молодыми и взрослыми растениями

Туи особенно чувствительны к недостатку влаги в первые недели после посадки. Молодые саженцы поливают раз в неделю, расходуя примерно ведро воды на каждое растение. Взрослым деревцам требуется больше влаги — в среднем два ведра за полив.

Очень полезно периодическое опрыскивание кроны вечером. Вода смывает пыль, освежает хвою и помогает сохранить насыщенный зелёный цвет.

Дополнительные рекомендации

Чтобы крона оставалась густой, туи нуждаются в периодической обрезке. Весной удаляют сухие и повреждённые ветки, а летом можно слегка корректировать форму. Подкормку проводят дважды в сезон: в начале весны вносят комплексные удобрения, а в середине лета используют органику или калийно-фосфорные составы для укрепления корневой системы.

Зимой растения лучше защитить от тяжёлого снега: ветви связывают мягкой верёвкой, чтобы они не сломались под нагрузкой. Молодые саженцы дополнительно прикрывают агроволокном или мешковиной.

Возможные проблемы

При избыточном поливе или близком залегании грунтовых вод у туи могут загнивать корни. В таких условиях растение теряет декоративность: хвоя буреет и осыпается. Опасность представляют и грибковые болезни, особенно при густой посадке и плохой вентиляции. Чтобы этого избежать, необходимо следить за расстоянием между деревьями и регулярно проводить профилактическое опрыскивание фунгицидами.

Три интересных факта