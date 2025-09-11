Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Туя
Туя
© commons.wikimedia.org by Athantor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:53

Забудьте о скучном пейзаже: эти растения подружатся с туей и создадут неповторимый ансамбль

Секреты сада: 5 растений, которые идеально сочетаются с туей – создайте гармоничный ландшафт

Туя — одно из самых любимых декоративных растений в российских садах. Она неприхотлива, сохраняет декоративность круглый год и способна стать главным акцентом участка или естественной защитой от ветра и пыли. Чаще всего садоводы используют её для живых изгородей или одиночных посадок. Но чтобы композиция выглядела завершённой, важно правильно подобрать соседей для этого хвойного растения.

Хоста — проверенный вариант

Классическим спутником туи остаётся хоста. Она хорошо переносит полутень, не страдает от конкуренции за влагу и питательные вещества и прекрасно развивается на расстоянии 1-1,5 метров от хвойного дерева. Контраст нежных и ярких листьев хосты с тёмной хвоей смотрится выигрышно и украшает сад весь сезон.

Бадан сердцелистный и толстолистный

Бадан отличается крупными декоративными листьями, которые прекрасно чувствуют себя рядом с туей. Это растение устойчиво к тени, поэтому даже при сильном разрастании хвойной кроны продолжает активно развиваться. Бадан способен долго сохранять декоративность и дополнить композицию мягкой зеленью.

Печёночница — нежный акцент в тени

Если туи посажены плотной стеной, создавая густую тень, печёночница станет отличным выбором. Она не боится недостатка света и весной радует садоводов ранними цветами, оживляя участок после зимы.

Можжевельник — гармоничное соседство

Туя и можжевельник принадлежат к одному семейству и отлично сочетаются как визуально, так и по условиям выращивания. Оба растения хорошо переносят солнечные места и лёгкую полутень, не мешая росту друг друга. Такое соседство создаёт гармоничную хвойную композицию.

Рододендрон — идеальный партнёр

Среди декоративных кустарников особое место занимает рододендрон. Он особенно выигрышно смотрится рядом с туей. Хвойное дерево прикрывает его от яркого летнего солнца и холодных зимних ветров. Кроме того, хвоя туи, используемая в качестве мульчи, слегка подкисляет почву, что идеально подходит для рододендрона. Единственный нюанс — при сильном разрастании туи может потребоваться корректировка её кроны, чтобы сохранить баланс освещения.

Туя легко вписывается в самые разные садовые композиции. Главное правило — учитывать потребности соседей: свет, влажность и кислотность почвы. Если правильно подобрать растения-компаньоны, туя станет не просто фоном, а центром живой, гармоничной картины в саду.

Три интересных факта

  1. Вечнозелёная туя способна выделять фитонциды, которые очищают воздух и отпугивают некоторых насекомых.
  2. В Европе туя долгое время считалась "деревом жизни" и символизировала долголетие.
  3. Древесина туи устойчива к гниению, поэтому в старину её часто использовали для строительства лодок и колодезных срубов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Осенний уход за тепличными томатами: агрономы рекомендуют полив только тёплой водой утром сегодня в 12:25

Соседи уже закрыли теплицы, а у вас ещё краснеют кисти — зависть обеспечена

Даже в октябре теплица может дарить урожай. Какие приёмы помогают томатам наливаться осенью и как обмануть белокрылку — рассказываем в статье.

Читать полностью » Рассада томатов, перцев и баклажанов будет крепкой: применяем янтарную кислоту правильно – советы дачникам сегодня в 12:17

Реанимирует даже умирающую рассаду: копеечное средство творит чудеса – секрет в янтарной кислоте

Янтарная кислота – мощный стимулятор роста для рассады томатов, перцев и баклажанов. Узнайте, как применять раствор кислоты для крепких растений и обильного урожая. Дозировка и способы применения.

Читать полностью » Морковь и свеклу рекомендуют убирать в сухую погоду без росы, чтобы избежать загнивания зимой сегодня в 11:19

Осень проверяет дачников на прочность: кто войдёт в зиму с запасами, а кто — с пустыми руками

Сентябрь — месяц изобилия и забот. Какие работы нужно успеть провести в саду и огороде, чтобы сохранить урожай и подготовить почву к следующему сезону?

Читать полностью » Как подготовить грядки осенью для озимого чеснока: органика, фосфор, калий – пошаговая инструкция сегодня в 11:17

Озимый чеснок вырастет крупным и здоровым: осенью вношу на грядки этот чудо-состав – проверено годами

Озимый чеснок требует особого внимания осенью. Узнайте, какие органические, фосфорные и калийные удобрения необходимо внести в почву, чтобы получить богатый урожай крупных и здоровых головок.

Читать полностью » Бургундская жидкость: как приготовить чудо-средство от мучнистой росы осенью — пошаговый рецепт сегодня в 10:17

Листья снова зазеленеют: осенью возвращаю здоровье растениям этим проверенным методом борьбы с мучнистой росой

Мучнистая роса отступит! Осенью применяйте бургундскую жидкость. Эффективный рецепт для защиты сада от грибковой инфекции. Пропорции и способ приготовления.

Читать полностью » Урожай яблок увеличивается до 25 кг при осенней подкормке фосфором и калием сегодня в 10:10

Одно неверное удобрение — и яблони обречены на скудный урожай

Сентябрьская подкормка яблонь способна изменить урожай: вместо мелких кислых плодов деревья начинают стабильно давать крупные и сладкие яблоки.

Читать полностью » Влагозарядковый полив после листопада снижает зимнее иссушение деревьев в Орловской области сегодня в 9:30

Девять ошибок осени, из-за которых сад в Орловской области не переживёт зиму

Подготовьте свой сад к зиме в Орловской области: узнайте о 10 лучших советах и ошибках, которые могут стоить вам урожая. Подробности внутри!

Читать полностью » Биопрепараты и сидераты признаны эффективными методами борьбы с фитофторой сегодня в 9:22

Томаты сгниют прямо на кустах: болезнь возвращается из-под земли, если вы не сделаете это

Фитофтора может уничтожить урожай за считанные дни. Но есть простые шаги, которые помогут остановить болезнь ещё осенью и защитить грядки на годы вперёд.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Кошкам нельзя давать оливки с косточками из-за риска удушья
УрФО

В Свердловской области свекла подешевела на 12%, морковь — почти на 8%
Спорт и фитнес

Тренер Холли Перкинс объяснила, зачем сочетать кардио и силовые тренировки
Авто и мото

Автостат: почти половина россиян считает китайские автомобили завышенными по цене
Красота и здоровье

Врачи предупредили о риске диабета и ожирения при избытке сахара в рационе
Дом

Эксперт Ильдар Ахтямов рассказал, как защитить частный дом от молний
Наука

Исследование Медицинского университета Лодзи выявило связь пальцев с алкоголизмом
ПФО

Эксперты: массовые увольнения в конце года затронут строительство, ретейл и машиностроение
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet