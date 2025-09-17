Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
медбол
медбол
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:10

Одно движение вместо трёх: упражнение, которое заменяет присед, жим и кардио

Трастеры развивают силу и выносливость за счёт сочетания приседа и жима

Трастеры — это одно из самых универсальных функциональных упражнений, которое объединяет глубокое приседание с отягощением и жим с груди вверх. Оно пришло в фитнес из кроссфита и давно стало популярным не только у профессиональных атлетов, но и у любителей, которые хотят одновременно развивать силу, выносливость и координацию.

Чем полезны трастеры

Это упражнение ценится за свою универсальность. При его выполнении задействуются мышцы всего тела, и эффект ощущается комплексно.

  1. Работают ноги, ягодицы, корпус, руки, плечи и грудь.

  2. Упражнение развивает взрывную силу, помогает научиться прикладывать усилие максимально быстро.

  3. При регулярной практике формируется силовая выносливость, которая полезна не только в спорте, но и в повседневной активности.

  4. За счёт высокой интенсивности упражнение способствует сжиганию калорий, что делает его эффективным инструментом для похудения.

  5. Трастеры тренируют согласованную работу мышц: энергия от ног через корпус передаётся в верхнюю часть тела, что повышает общую эффективность движений.

Советы шаг за шагом

Классический вариант со штангой

  1. Установите гриф на стойки и положите его на грудь так, чтобы он касался ключиц и передних дельт. Локти выведите вперёд.

  2. Отойдите от стоек, встаньте на ширину плеч. Спину держите ровной, грудной отдел старайтесь раскрыть.

  3. Отведите таз назад и присядьте до глубины ниже параллели с полом, сохраняя пятки прижатыми.

  4. Встаньте и в момент подъёма резким движением выжмите штангу над головой.

  5. В верхней точке руки полностью прямые, гриф располагается над головой в одной линии с телом.

  6. Верните штангу на грудь и сразу уйдите в новый присед.

Вариации с разным оборудованием

  • С набивным мячом. Лёгкий вариант для новичков: мяч проще держать, а вес меньше, чем у штанги.
  • С гантелями. Дают свободу движений при ограниченной подвижности в грудном отделе. Но требуют больше стабилизации.
  • С гирей. Хорошо развивают мышцы корпуса и плеч, укрепляют суставы.
  • С эспандером. Подходят для домашних тренировок, создают основное сопротивление в момент жима.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: отрыв пяток в нижней точке.
    Последствие: нагрузка уходит в колени и поясницу.
    Альтернатива: используйте более лёгкий вес и сконцентрируйтесь на технике.

  2. Ошибка: гриф уходит вперёд в верхней точке.
    Последствие: перегрузка поясницы, риск боли.
    Альтернатива: работайте с зеркалом или тренируйтесь с резинкой для контроля траектории.

  3. Ошибка: слишком быстрый выбор тяжёлого веса.
    Последствие: потеря техники и травмы плеч.
    Альтернатива: увеличивайте нагрузку постепенно, используя сначала гантели или мяч.

А что если…

Вы хотите развить силовую выносливость, но не имеете доступа к штанге? Достаточно гантелей или даже эспандера. Важен сам принцип: глубокий присед плюс жим вверх. Интенсивность можно регулировать количеством повторов или временем выполнения.

FAQ

Как выбрать правильный вес для трастеров?
Начинайте с такого, чтобы техника оставалась безупречной. Для новичков это может быть 10-15 кг, опытные спортсмены могут работать с собственным рабочим весом штанги.

Сколько раз в неделю делать трастеры?
Оптимально — 1-2 раза. Для силы и мощности достаточно 3-5 подходов по 6 повторений. Для выносливости подойдут кроссфит-комплексы.

Что лучше: гантели или штанга?
Штанга позволяет работать с большим весом и более стабильно. Гантели развивают баланс и помогают тем, у кого ограничена подвижность в плечах и грудной клетке.

Мифы и правда

  • Миф: трастеры — это упражнение только для профессионалов.
  • Правда: существует масса вариаций с лёгким оборудованием, которые подходят даже новичкам.
  • Миф: трастеры перегружают колени.
  • Правда: при правильной технике нагрузка распределяется равномерно между мышцами ног и корпуса.
  • Миф: это упражнение подходит только для похудения.
  • Правда: трастеры развивают силу, мощь и координацию, а сжигание калорий — лишь бонус.

Исторический контекст

Трастеры появились в арсенале кроссфита как часть соревновательных комплексов, где требовалось проверить одновременно силу, выносливость и технику. Постепенно движение вышло за рамки зала и стало популярным в фитнес-клубах по всему миру. Сегодня его включают и в программы функционального тренинга, и в групповые занятия, и даже в домашние комплексы.

Интересные факты

  1. В кроссфите трастеры часто сочетают с прыжками на скакалке и бёрпи — это классические WOD-комплексы.

  2. Считается, что трастеры были впервые систематизированы как отдельное упражнение в конце 90-х годов вместе с формированием философии кроссфита.

  3. Варианты с гантелями и гирями активно используют в армейских тренировках, где важно одновременно развить силу и выносливость.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кардиолог Дмитрий Сумин: ходьба спиной подходит для реабилитации, но не лечит суставы сегодня в 5:10

Ходьба спиной вперёд: странная мода или скрытый секрет здоровья

Ходьба спиной вперёд набирает популярность в фитнес-сообществах. Разбираемся, зачем её делают блогеры и стоит ли попробовать самому.

Читать полностью » Тренеры: достаточно 3–4 тренировок на растяжку в неделю для первых результатов сегодня в 4:50

екрет подвижности, о котором забывают в спортзале: техника важнее силы

Эта последовательность упражнений поможет укрепить спину, раскрыть суставы и развить подвижность. Всего несколько движений — и тело оживает.

Читать полностью » Приседания со штангой укрепляют ноги, ягодицы и спину — данные спортивных тренеров сегодня в 4:21

Одно движение, которое делает тело сильнее и стройнее

Узнайте, почему приседания со штангой называют королем упражнений и как выполнить их правильно, чтобы укрепить мышцы и избежать травм.

Читать полностью » Тренировка для мышц живота: планка, лодочка и повороты ног сегодня в 4:10

Тайный рецепт сильного пресса: упражнения, которые древние воины делали каждый день

Мини-комплекс для пресса, который можно выполнять дома. Узнайте, как всего за 15 минут укрепить мышцы живота и разнообразить тренировки.

Читать полностью » Исследования: разминка перед занятиями снижает риск травм и повышает эффективность сегодня в 3:50

Боль после зала: знак прогресса или сигнал к остановке

Ошибки во время тренировок могут замедлить прогресс и привести к травмам. Разбираем пять привычек, от которых лучше избавиться.

Читать полностью » Тренировки с собственным весом: как построить грудь дома — программа Криса Херии сегодня в 3:22

Грудные растут дома быстрее, чем под железом: проверенный феномен

Хотите развить грудные мышцы без тренажёров? Программа Криса Херия доказывает, что построить сильное тело можно дома, используя лишь собственный вес.

Читать полностью » Отказ мышц в фитнесе: эксперты объяснили пользу и ограничения методики сегодня в 3:10

Тренировка на грани: почему отказ мышц открывает двери к новым возможностям

Методика "до отказа" обещает быстрый рост силы и массы, но подходит далеко не всем. Разбираем, где она работает, а где принесёт только вред.

Читать полностью » Фитнес-тренеры назвали функциональный комплекс для укрепления мышц пресса сегодня в 2:50

ресс без скручиваний и тренажёров: тренировка, о которой знают не все

Функциональный комплекс упражнений для пресса без оборудования: узнайте, как правильно выполнять движения и чего избегать ради результата.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные: карман Генри у кошек усиливает слух и помогает в охоте
Еда

Средиземноморская заправка с мёдом и лимоном улучшает вкус салата с кальмарами
Наука

Учёные предупредили: массовая вырубка и пожары могут превратить Амазонию в саванну
Красота и здоровье

Диетолог Зарема Тен: почему ежевика превосходит другие осенние ягоды
Садоводство

Учёные: золу можно вносить раз в 2–3 года, иначе возникает риск хлороза
Красота и здоровье

Кардиолог Денис Прокофьев: хронический недосып разрушает мозг и ускоряет старение
Туризм

Врачи объяснили, как снизить симптомы укачивания во время авиаперелётов
Авто и мото

В Казахстане курсанты часто портят автомобили и оборудование на экзаменах по вождению
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet