Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
мама с ребенком у врача
мама с ребенком у врача
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:44

Почему привычный спрей опасен для детей младше 5 лет

Отоларинголог Людмила Джапаридзе объяснила, почему спреи опасны для детей до 5 лет

Многие родители уверены, что спрей для горла — простое и безопасное средство, особенно когда ребёнок жалуется на боль при глотании. Но врач-отоларинголог Людмила Джапаридзе предупреждает: не всё так безобидно, особенно если речь идёт о ребёнке младше 5 лет.

Почему спреи не подходят малышам

При распылении препарата необходимо задержать дыхание.
Маленькие дети физически не способны это сделать.
Частицы лекарства могут попасть в дыхательные пути, что приводит к:

  • кашлю,
  • рвоте,
  • бронхоспазму (обструкции бронхов).

К частым орошениям слизистая реагирует пересушиванием, что замедляет выздоровление и усиливает дискомфорт.

А с какого возраста можно?

После 5 лет дети уже могут контролировать вдох и задерживать дыхание, поэтому использование спреев становится более безопасным.
Однако даже в этом возрасте спреи — только вспомогательное средство, а не основной способ лечения.

Чем заменить спрей при боли в горле

Врач рекомендует:

  • холодные напитки или охлаждённые продукты (например, мороженое);
  • сосательные пастилки (если ребёнок достаточно взрослый);
  • тёплое питьё и обильное потребление жидкости.

Если боль в горле сохраняется, обязательно обратитесь к педиатру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: азиатская косметика эффективнее защищает от фотостарения, но может вызывать аллергию у европейцев вчера в 22:18

Секреты безупречной кожи: как азиатская косметика покоряет российский рынок и что нужно знать

Узнайте, почему азиатская косметика набирает популярность среди россиян. Подходит ли она для европейской кожи и как выбрать безопасные средства?

Читать полностью » Исследование: рост спроса на готовую еду связан с изменением семейных традиций вчера в 21:16

Переехал от родителей — и забыл, как готовить: что едят молодые россияне

Спрос на готовую еду растёт: её всё чаще выбирают не только молодые, но и россияне постарше. Почему меняются пищевые привычки и сколько на это тратят?

Читать полностью » Гречка, как суперфуд: откройте 4 уникальных свойства этой традиционной крупы вчера в 21:13

Гречка — наше "второе золото": как простая крупа стала национальным достоянием

Гречка — это не просто крупа, а настоящий суперфуд! Узнайте о ее пользе для здоровья и непревзойденных свойствах, которые сделают ваш рацион более здоровым.

Читать полностью » Студенты МГМУ разработали патчи от сухости во рту и для укрепления овала лица вчера в 20:44

От идеи студентов до реального продукта: как они придумали патчи для молодости

Студенты Сеченовского университета создали патчи, которые не только устраняют сухость во рту, но и улучшают овал лица. Чем они лучше привычных спреев?

Читать полностью » Дерматолог Сафонова объяснила, почему сон может заменить косметические процедуры вчера в 20:07

Самый дешёвый косметолог — ваша подушка: как сон меняет кожу без кремов и процедур

Недосып негативно сказывается на внешности: тёмные круги и отёки — как исправить ситуацию? Узнайте советы дерматолога о важности полноценного сна.

Читать полностью » Эксперт назвал группы риска при грядущем сезоне гриппа в России вчера в 20:06

"Свиной" и "гонконгский" грипп возвращаются: чем это грозит россиянам осенью

Эпидемиологи предсказывают: в ноябре Россию ждёт новый сезон гриппа. Какие штаммы будут циркулировать и кому следует быть особенно осторожным?

Читать полностью » Эксперт предупредил, что носить наушники более часа опасно для здоровья вчера в 20:01

Час наслаждения, годы лечения: врачи о скрытой опасности наушников

Врач предупредила: наушники дольше часа подряд могут вызвать отит, грибковую инфекцию и даже тугоухость. Как слушать музыку безопасно?

Читать полностью » Исследование: более 60% россиян боятся посещать врачей вчера в 19:59

Боятся врачей больше, чем болезней: неожиданный результат опроса россиян

Каждый второй россиянин боится врачей. Какие специалисты вызывают наибольший страх и как VR и телемедицина помогают справиться с тревогой?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Светлана Краснолуцкая о фитофторе: как спасти урожай от грибка
Наука и технологии

Прорыв в изучении углерода: стабилизирован циклический углерод при комнатной температуре
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры назвали пользу турецкого подъема для силы и стабильности тела
Дом

Освещение спальни: правильные решения для здоровья сна
Авто и мото

Porsche, Jaguar и Mercedes: какие ретро-авто появятся на торгах Emil Frey
Красота и здоровье

Терапевт и нутрициолог Нина Эйхельберг рассказала, как подготовить организм к осени
Еда

Приготовление рулета из лаваша с грибной начинкой и сыром
Садоводство

Голая леди вашего сада: советы по ухаживанию за безвременником
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru