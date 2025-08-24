Почему привычный спрей опасен для детей младше 5 лет
Многие родители уверены, что спрей для горла — простое и безопасное средство, особенно когда ребёнок жалуется на боль при глотании. Но врач-отоларинголог Людмила Джапаридзе предупреждает: не всё так безобидно, особенно если речь идёт о ребёнке младше 5 лет.
Почему спреи не подходят малышам
При распылении препарата необходимо задержать дыхание.
Маленькие дети физически не способны это сделать.
Частицы лекарства могут попасть в дыхательные пути, что приводит к:
- кашлю,
- рвоте,
- бронхоспазму (обструкции бронхов).
К частым орошениям слизистая реагирует пересушиванием, что замедляет выздоровление и усиливает дискомфорт.
А с какого возраста можно?
После 5 лет дети уже могут контролировать вдох и задерживать дыхание, поэтому использование спреев становится более безопасным.
Однако даже в этом возрасте спреи — только вспомогательное средство, а не основной способ лечения.
Чем заменить спрей при боли в горле
Врач рекомендует:
- холодные напитки или охлаждённые продукты (например, мороженое);
- сосательные пастилки (если ребёнок достаточно взрослый);
- тёплое питьё и обильное потребление жидкости.
Если боль в горле сохраняется, обязательно обратитесь к педиатру.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru