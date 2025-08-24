Почему привычный спрей опасен для детей младше 5 лет

Многие родители уверены, что спрей для горла — простое и безопасное средство, особенно когда ребёнок жалуется на боль при глотании. Но врач-отоларинголог Людмила Джапаридзе предупреждает: не всё так безобидно, особенно если речь идёт о ребёнке младше 5 лет.

Почему спреи не подходят малышам

При распылении препарата необходимо задержать дыхание.

Маленькие дети физически не способны это сделать.

Частицы лекарства могут попасть в дыхательные пути, что приводит к:

кашлю,

рвоте,

бронхоспазму (обструкции бронхов).

К частым орошениям слизистая реагирует пересушиванием, что замедляет выздоровление и усиливает дискомфорт.

А с какого возраста можно?

После 5 лет дети уже могут контролировать вдох и задерживать дыхание, поэтому использование спреев становится более безопасным.

Однако даже в этом возрасте спреи — только вспомогательное средство, а не основной способ лечения.

Чем заменить спрей при боли в горле

Врач рекомендует:

холодные напитки или охлаждённые продукты (например, мороженое);

сосательные пастилки (если ребёнок достаточно взрослый);

тёплое питьё и обильное потребление жидкости.

Если боль в горле сохраняется, обязательно обратитесь к педиатру.