Фильмы ужасов испытывают психику на прочность: кому страшные сцены могут навредить
Потребность человеческой психики в острых переживаниях и экстремальных нагрузках объясняет популярность триллеров, рассказал кандидат психологических наук, доктор филологических наук Александр Пузырев. Специалист проанализировал механизмы восприятия пугающего контента в комментарии для NewsInfo.
По словам эксперта, стремление смотреть пугающие киноленты обусловлено естественной биологической необходимостью организма в интенсивных раздражителях. Полная изоляция от внешних стимулов способна разрушить человеческую память за короткий срок. Наблюдения за аудиторией показывают, что внешние кризисы меняют зрительские предпочтения — популярность фильмов ужасов стабильно растет в периоды социальной нестабильности.
Психолог подчеркнул важность притока ярких эмоций для сохранения когнитивных функций.
"Сама потребность в ощущениях. Чтобы человек перестал существовать, достаточно на две недели выключить его из ощущений. И у него память исчезнет, он перестанет существовать как человек", — пояснил эксперт.
Особое внимание специалист уделил бесконтрольному потреблению медиаконтента подрастающим поколением. Чрезмерное увлечение пугающими сюжетами в сети грозит развитием деструктивных поведенческих отклонений. Зачастую дефицит реальных впечатлений компенсируется девайсами, однако выраженная зависимость от смартфона лишь усиливает внутреннее эмоциональное напряжение.
В рамках борьбы за дисциплину во многих образовательных учреждениях вводятся жесткие ограничения на использование гаджетов. В отечественных учебных заведениях также действует законодательный запрет телефонов в школах во время уроков.
Психолог напомнил об учениях Зигмунда Фрейда, согласно которым любому живому организму свойственно подсознательное стремление к завершению жизненного цикла. Эту теоретическую базу разделяли основоположники советской психологической школы Лев Выготский и Александр Лурия. Подобные деструктивные мотивы проявляются еще в раннем возрасте, когда формируются базовые детские страхи и неосознанные защитные ритуалы.
Влияние хорроров на здоровье зависит исключительно от врожденной силы нервной системы человека, говорит психолог. При этом контролируемый стресс от просмотра иногда помогает преодолеть внутреннее сопротивление и страх перед реальными жизненными трудностями.
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