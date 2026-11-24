Вопрос о том, где именно проходит граница между разумными затратами на личный транспорт и выгодой от заказа поездок, редко имеет единый ответ. Однако инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин предложил конкретную методику расчёта, опираясь на данные рынка, опубликованные "Газетой.Ru". Его анализ показывает, что для Москвы порог рентабельности собственного автомобиля при пробеге около 3 тысяч километров в год становится ниже стоимости таксистских поездок в часы пик.

В основе модели лежит покупка автомобиля стоимостью 1,5 млн рублей без использования кредитных инструментов. Бахтин заложил в расчёт прогнозируемую стоимость машины через пять лет — примерно 840 тыс. рублей. Это означает, что ежегодное списание по износу составляет около 133 тыс. рублей. К этой сумме добавляются постоянные расходы: страхование, парковка и транспортный налог. В итоговом подсчете для Москвы эти статьи формируют сумму в 249 тыс. рублей ежегодно. Для Казани этот показатель составляет 212 тыс. рублей, а для Тулы — 196 тыс. рублей. Переменные расходы, включая топливо, обслуживание, замену шин и мелкий ремонт, эксперт оценил примерно в 10 рублей на каждый пройденный километр.

Сопоставление проводилось с условной стоимостью поездки на 10 км в условиях повышенного спроса. В Москве такая поездка оценивается в 1000 рублей, в Казани — в 630 рублей, в Туле — в 460 рублей. Математика простая: чем ниже стоимость поездки на такси, тем больше нужно ездить на своей машине, чтобы покрыть фиксированные расходы. В результате порог окупаемости в Казани смещается к отметке в 4,7 тыс. км в год, а в Туле — к 6,5 тыс. км.

Значимым фактором, который часто упускают из виду, является инфраструктура. Бахтин отмечает, что плата за парковку в Москве существенно влияет на итоговый расчет. Если водителю удается избегать платных парковок, порог, при котором личный автомобиль становится экономически привлекательнее такси, снижается. Существует и более глубокий слой анализа: стоимость упущенной выгоды. Если рассматривать проценты, которые могли бы принести средства, инвестированные в покупку автомобиля, то даже в Москве точка пересечения сбережений от поездок на такси и затрат на владение машиной приближается к 5 тыс. км ежегодного пробега.

Нюансы человеческого фактора

Число пассажиров в салоне меняет картину не менее существенно, чем тариф. Пара, едущая вместе, оплачивает поездку на такси один раз, независимо от того, что мест в машине больше. Для семьи с детьми ситуация может измениться из-за обязательной доплаты за детское кресло, что делает личный транспорт более предсказуемым по бюджету при частых поездках. Однако эти расчёты остаются теоретическими до тех пор, пока не будут проанализированы конкретные маршруты и временные окна использования автомобиля. Бахтин рекомендует перед принятием решения проверить актуальные тарифы на своих регулярных направлениях и отдельно просчитать нагрузку на парковку и страховые выплаты. Отдельно стоит учитывать, что на фоне обсуждаемых Минтрансом поправок, ограничивающих доплаты за перевозку несовершеннолетних пассажиров, экономический ландшафт таксометрии продолжает меняться, что может скорректировать результаты подобных сравнений в будущем.