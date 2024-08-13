DNS, "М.Видео-Эльдорадо" и "Ситилинк" готовы ограничить цены на популярные модели техники

Крупные ритейлеры, включая DNS, "М.Видео-Эльдорадо" и "Ситилинк", выразили готовность поддержать инициативу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по ограничению цен на определенные модели техники. Ранее ФАС предложила этим сетям добровольно ограничить цены и наценки на популярные модели бытовой техники и электроники.

Представители DNS подтвердили, что они также поддержат предложение ФАС в этом году, как и в прошлом. В настоящее время компания работает над списком товаров, на которые будут установлены ограничения.

"Ситилинк" получил предложение ФАС и ознакомился с ним. Онлайн-ритейлер концептуально поддерживает инициативу ведомства и готовит список товаров, на которые планируется снизить цены. Более подробная информация от компании будет предоставлена позже.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" также поддержала предложение ФАС по фиксации цен на некоторые модели техники перед началом нового учебного года. Компания планирует подготовить перечень товарных позиций, цены на которые будут зафиксированы в течение месяца, начиная с конца августа и заканчивая концом сентября. "М.Видео-Эльдорадо" активно сотрудничает с ФАС России по этому вопросу.

Фото: commons.wikimedia.org