© commons.wikimedia.org by Maurizio Moro5153 is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:12

Уникальные находки в Враце: как древние тайны становятся явными

Найдены артефакты трибаллов, подтверждающие их историческую значимость

Недавнее открытие в болгарском городе Враца привлекло внимание археологов и историков. Здесь были найдены руины монументального здания, которые, по мнению ученых, могут быть остатками царского дворца племени трибаллов. Это открытие может стать одним из самых значительных за последние годы в области изучения фракийских племен.

Кто такие трибаллы?

Трибаллы — это воинственные племена, обитавшие на северо-западе современной Болгарии и востоке Сербии в эпоху Античности. Их упоминают многие древние авторы, которые зачастую относили трибаллов к фракийцам. Однако существуют и альтернативные теории. Например, Стефан Византийский считал их частью иллирийцев.

Знаменитая страница в истории трибаллов связана с Филиппом II Македонским — отцом Александра Великого. В 339 году до нашей эры он потерпел поражение от трибаллов, которые не только отобрали у него военную добычу, но и нанесли ему тяжелое ранение. Это событие оставило значительный след в истории.

Новые находки в Враце

Археологи, проводившие раскопки в Враце перед строительством жилого дома, первоначально обнаружили пять захоронений средневекового некрополя (XII-XIV века нашей эры). Однако под ними скрывались более древние руины.

Исследователи нашли монументальное здание, построенное из крупных каменных блоков методом сухой кладки. Ученые предполагают, что это может быть царская резиденция трибаллов, которая, возможно, была превращена в героон — святилище, посвященное герою, после смерти правителя.

Доказательства важности находки

Важность раскопанного сооружения подтверждается находками, сделанными еще в 1960-х годах. Тогда археологи обнаружили Могиланский курган, в котором находились три каменные гробницы с богатейшими погребальными дарами, такими как золотой венок, серебряные фиалы и колесница. Эти находки, относящиеся к V или IV векам до нашей эры, предположительно связаны с правителями трибаллов.

Открытие в Враце не только подтверждает историческую значимость трибаллов, но и открывает новые горизонты для изучения их культуры и обычаев.

