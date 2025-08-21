Трибалы возвращаются: как находка в Болгарии меняет представление о древности

В центре города Враца, что на северо-западе Болгарии, археологи сделали поразительное открытие: они наткнулись на руины монументального сооружения, которое, вероятно, является остатками царского дворца трибаллов. Это событие может оказаться одним из самых значительных за последние годы в изучении фракийских племен.

Кто такие трибаллы?

Трибалы — это воинственное племя, которое в древности обитало на территории современной Болгарии и восточной Сербии. Их упоминания встречаются как в античных источниках, так и в современных исследованиях. Чаще всего трибаллы ассоциируются с фракийцами, хотя некоторые историки, например, Стефан Византийский, относили их к иллирийцам.

Одним из самых известных эпизодов, связанных с трибаллами, является столкновение с Филиппом II Македонским в 339 году до нашей эры. Возвращаясь из похода против скифов, он был атакован трибаллами, которые не только отобрали у него военные трофеи, но и нанесли ему тяжелую рану, из-за которой он хромал до конца своих дней.

Новое открытие в Враце

Недавние раскопки в Враце начались в рамках подготовки к строительству жилого дома. Первоначально археологи обнаружили пять захоронений средневекового некрополя, датируемого XII-XIV веками. Однако более глубокие слои скрывали под собой руины древнего здания, построенного из крупных каменных блоков с использованием метода сухой кладки.

По мнению ученых, это строение может быть давно искомой царской резиденцией трибаллов. После смерти правителя, возможно, оно было преобразовано в героон — святилище, посвященное его памяти.

Доказательства значимости находки

Дополнительные аргументы в пользу значимости раскопанного сооружения предоставляют находки, сделанные еще в 1960-х годах. В окрестностях были раскопаны Могиланский курган и три каменные гробницы с богатейшими погребальными дарами, включая золотые венки, кувшины и колесницы. Эти артефакты, относящиеся к V или IV векам до нашей эры, могут быть связаны с правителями трибаллов.

Это открытие не только углубляет наше понимание истории трибаллов, но и открывает новые горизонты для археологических исследований в Болгарии.