останки людей
© journals.plos.org by Alissa Mittnik, Chuan-Chao Wang, Jiří Svoboda, Johannes Krause is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:59

2100 лет в земле: как одна находка меняет представление о древних эпохах

Археологи обнаружили золотой венок в фракийском кургане в Болгарии

Представьте: 2100 лет спустя археологи находят великолепный золотой венок в могиле фракийского воина. Это лишь часть богатого комплекса украшений, обнаруженного в кургане, названном в честь гор Сакар на юго-востоке Болгарии. Что скрывают эти древние земли? Давайте разберёмся.

Цитата от эксперта

"Золотые сокровища, обнаруженные на наших землях, свидетельствуют о высоком мастерстве, богатой духовной жизни и процветающем обществе", — заявила президент Болгарской академии наук Эвелина Славчева.

Работы велись в 2024 году в связи с установкой солнечной электростанции. Археологи из Болгарской академии наук исследовали два захоронения: одно с останками молодой женщины, другое — мужчины средних лет. Оба кургана оказались полны золотых артефактов, но могила мужчины — самая богатая в истории Болгарии, как отметили в сообщении муниципалитета Тополовграда.

Кто был владыкой Сакара?

Из-за роскоши погребения — включая кости боевого коня — мужчину прозвали владыкой Сакара. Он жил в позднеэллинистический период, около 150-100 годов до нашей эры, и мог быть воином-аристократом. В то время Фракия была под влиянием греков, а позже попала под власть римлян.

Предварительные исследования показывают, что правителю было около 35-40 лет. На его черепе нашли венок из позолоченного серебра. Вот список других находок:

  • керамические и стеклянные сосуды;
  • железные копья и щит;
  • серебряные украшения;
  • уникальный нож с инкрустацией драгоценными камнями.

Даже лошадь воина была удостоена почестей: позолоченное бронзовое украшение на сбруе с изображением Геракла, побеждающего великана, другие бронзовые фигурки животных (вероятно, символизирующие подвиги героя) и золотое украшение на голову с змеёй.

Загадка женской могилы

Курган женщины, жившей в начале II века до нашей эры, изучен меньше. Археологи нашли:

  • две пары хорошо сохранившейся кожаной обуви;
  • деревянный сундук, покрытый золотом, серебром и драгоценными камнями;
  • многочисленные изделия из золота, стекла и бронзы.

Рядом обнаружили небольшое святилище второй половины II века до нашей эры с региональными монетами.

