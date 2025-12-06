Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
© pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:11

Ваша 13-я зарплата зависит не от начальника, а от документа: вот как это проверить

Работодатель обязан выплатить 13 зарплату при ее указании в договоре — Ганькина

"13-я зарплата" звучит как обязательный новогодний бонус, но в реальности это не универсальное правило, а вопрос документов и внутренней системы премирования. Об этом сообщает "Лента.ру". В Роскачестве напомнили, что работодатель обязан выплатить такую премию только в том случае, если она прямо прописана в договоре или локальных документах компании. Главный ориентир для сотрудника — не традиция, а формулировки в бумагах.

Когда "13-я зарплата" становится обязательной

Евгения Ганькина, директор Департамента организационного развития Роскачества, объяснила: если премия закреплена в документах, работодатель должен соблюдать условия её выплаты. Если же выплата носит произвольный характер, гарантировать получение невозможно — компания может начислить бонус, а может и отказаться от него без нарушения правил, потому что обязательство не оформлено. Таким образом, "обязательность" возникает там, где прописаны основания, период и порядок начисления.

"Для сотрудников важно помнить: если премия прописана в документах, работодатель обязан соблюдать условия, но если же выплата носит произвольный характер, гарантировать получение невозможно", — объяснила директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Почему в законе нет "13-й зарплаты" и кто получает её чаще

Эксперт подчёркивает: в российском законодательстве нет самого термина "13-я зарплата", а практика такой выплаты не является массовой. Чаще всего подобную премию можно встретить в крупных компаниях и на предприятиях, где премирование выстроено как отдельная система и закреплено во внутренних правилах. В этом смысле "13-я" — не дополнительная зарплата по умолчанию, а один из вариантов годового поощрения.

Ганькина также отмечает, что работодатели нередко используют такую премию как инструмент мотивации и удержания сотрудников. То есть смысл выплаты — не просто "подарок к праздникам", а элемент кадровой политики в период подведения итогов и сезонной нагрузки.

Как обычно рассчитывают и когда выплачивают

По словам Ганькиной, механизм чаще всего привязан к результатам года. Сумма может быть фиксированной, равной среднему месячному заработку или зависеть от KPI — ключевых показателей эффективности. Также описывается и типичный срок: премию выплачивают в конце декабря либо в январе — уже после утверждения годовых итогов.

Отдельно эксперт называет конец года подходящим моментом, чтобы прояснить правила: сотруднику полезно уточнить у руководителя или HR, как устроено премирование и на что можно рассчитывать. Это не обещание выплаты, а способ заранее понять, закреплена ли премия в документах и какие условия нужно выполнить.

