Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by Sächsisch is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Экономика
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:25

13-я зарплата — это лотерея, а не обязанность: вот как понять, достанется ли она вам

13-й зарплаты нет в Трудовом кодексе РФ — юрист Шабронова

"Тринадцатая зарплата" в России воспринимается как традиционный бонус в конце года, но на деле такая выплата далеко не универсальна и почти всегда привязана к документам конкретного работодателя. В большинстве случаев речь идёт не о гарантированной "доплате", а о годовой премии со своими условиями и ограничениями. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на старшего юриста hh. ru Светлану Шабронову.

Что такое "13-я зарплата" с точки зрения закона

С юридической точки зрения понятия "13-я зарплата" в Трудовом кодексе РФ нет. Как пояснила Шабронова, обычно под этим названием подразумевают годовую премию, то есть стимулирующую выплату. Такой бонус не считается автоматической частью оплаты труда для всех сотрудников и не возникает "по умолчанию".

Право на годовую премию зависит от того, закреплена ли она в документах организации. В первую очередь речь идёт о коллективном договоре, положении о премировании или трудовом договоре, где должны быть прописаны условия начисления. Если эти условия сформулированы чётко, сотрудник может претендовать на выплату при соблюдении установленных требований.

Кому премия положена по нормативным актам

Отдельная категория — работники, для которых годовая премия предусмотрена нормативными документами. По словам эксперта, на такую выплату могут рассчитывать госслужащие и муниципальные сотрудники, если она закреплена соответствующими актами, постановлениями Правительства РФ, указами Президента или региональными законами. В этих случаях порядок выплат определяется не только работодателем, но и действующими регламентами.

Также возможность получения годовой премии может распространяться на сотрудников бюджетной сферы. В некоторых регионах и муниципалитетах она устанавливается для работников образования, здравоохранения и культуры, если закреплена через отраслевые соглашения либо нормативные акты субъектов РФ. При этом речь идёт о практике, зависящей от конкретной территории и действующих там правил.

Почему "13-я зарплата" зависит от результатов работы

Годовая премия может быть предусмотрена и для сотрудников коммерческих организаций, но обычно в привязке к показателям. Если в положении о премировании установлен набор критериев — например, выполнение плана, отсутствие дисциплинарных взысканий или качество работы, — выплата полагается тем, кто им соответствует. Такая логика делает премию инструментом мотивации, а не фиксированной надбавкой.

В результате "13-я зарплата" чаще оказывается не обязательным подарком в конце года, а вознаграждением за выполнение условий, закреплённых в локальных документах. Именно поэтому в одних компаниях она воспринимается как привычная практика, а в других вообще не применяется. И ключевым остаётся не название выплаты, а то, как она прописана в договорах и положениях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Крепкий рубль стал риском для инфляции — экономист Заверский сегодня в 9:04
Рубль сыграл против нас: почему крепкая валюта теперь мешает экономике, а не помогает

Экономист объяснил, почему цель 4% инфляции в 2026 году может не сработать: налоги, тарифы и "слишком крепкий" рубль меняют баланс.

Читать полностью » Рост цен на компоненты затронет всю технику — Муртазин сегодня в 7:57
Производители техники бьют тревогу: цепная реакция подорожания захватила весь рынок

Дешёвая электроника уходит в прошлое: аналитик объяснил, почему ноутбуки и смартфоны продолжат дорожать и какие компоненты тянут цены вверх.

Читать полностью » Дефицит кадров в Москве достиг 70% среди рабочих — Трепольский сегодня в 7:51
Зарплатный рай для слесарей: как Москва столкнулась с дефицитом, который не решить деньгами

Кадровый дефицит в Москве может усилиться в 2026 году, а работодатели продолжат "гонку зарплат". Почему "умные руки" станут дороже офисов?

Читать полностью » Банки начнут привязывать счета к ИНН с 2027 года — Кузнецова сегодня в 7:47
Банкиры бьют тревогу: что скрывает новая платформа Антидроп и почему её внедрение отложили

Банковские счета россиян готовят к обязательной связке с ИНН. Экономист объяснила, когда это заработает и с какими нюансами столкнутся клиенты.

Читать полностью » Средняя цена билета на концерты в России выросла на 21% — МТС Live сегодня в 7:31
Дороже, чем год назад — и всё равно аншлаг: рынок развлечений разогнался

Билеты на концерты и театры в России заметно подорожали, но спрос на культурные мероприятия продолжает расти и возвращается к допандемийному уровню.

Читать полностью » Банки повысили ставки по вкладам из-за конкуренции за клиентов — Мильчакова сегодня в 7:31
Рост ставок по депозитам оказался сюрпризом: банки действуют не по сценарию регулятора

Рост ставок по вкладам связан не с ожиданиями ЦБ, а с конкуренцией банков, которые борются за клиентов на фоне снижения ключевой ставки.

Читать полностью » Использование резервов РФ подрывает доверие к финансовой системе ЕС — Дмитриев сегодня в 5:35
Когда чужие деньги трогают — система трещит: ЕС рискует потерять веру инвесторов

В РФПИ предупредили, что использование российских резервов подорвет доверие к финансовой системе ЕС и сделает Европу токсичной для инвесторов.

Читать полностью » Бессрочная заморозка активов повысила юридические риски депозитариев ЕС — Fitch Ratings сегодня в 4:03
Чужие деньги — чужая беда: российские активы поставили под угрозу ключевой депозитарий ЕС

Fitch предупредило Euroclear о риске снижения рейтинга из-за планов ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Ежедневную диетическую газировку связали с ростом риска инсульта — Стил невролог
Еда
Свиная грудинка в фольге остаётся сочной при длительном запекании — повар
Происшествия
Прорыв трубы в здании Горбушки привёл к затоплению восьми складов с электроникой — База
Авто и мото
Toyota возглавила рейтинг надёжности автомобилей — Consumer Reports
Технологии
Samsung стал самым быстрорастущим брендом смартфонов в России — М.Видео
Туризм
Отреставрированные Колоссы Мемнона становятся новым магнитом туризма — Турпром
Россия
Очереди на границе Эстонии и России растянулись на километры перед зимними праздниками — SHOT
Туризм
Туристы из России стали чаще летать в Таиланд несмотря на конфликт — Сипхрэ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet