13-я зарплата — это лотерея, а не обязанность: вот как понять, достанется ли она вам

"Тринадцатая зарплата" в России воспринимается как традиционный бонус в конце года, но на деле такая выплата далеко не универсальна и почти всегда привязана к документам конкретного работодателя. В большинстве случаев речь идёт не о гарантированной "доплате", а о годовой премии со своими условиями и ограничениями. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на старшего юриста hh. ru Светлану Шабронову.

Что такое "13-я зарплата" с точки зрения закона

С юридической точки зрения понятия "13-я зарплата" в Трудовом кодексе РФ нет. Как пояснила Шабронова, обычно под этим названием подразумевают годовую премию, то есть стимулирующую выплату. Такой бонус не считается автоматической частью оплаты труда для всех сотрудников и не возникает "по умолчанию".

Право на годовую премию зависит от того, закреплена ли она в документах организации. В первую очередь речь идёт о коллективном договоре, положении о премировании или трудовом договоре, где должны быть прописаны условия начисления. Если эти условия сформулированы чётко, сотрудник может претендовать на выплату при соблюдении установленных требований.

Кому премия положена по нормативным актам

Отдельная категория — работники, для которых годовая премия предусмотрена нормативными документами. По словам эксперта, на такую выплату могут рассчитывать госслужащие и муниципальные сотрудники, если она закреплена соответствующими актами, постановлениями Правительства РФ, указами Президента или региональными законами. В этих случаях порядок выплат определяется не только работодателем, но и действующими регламентами.

Также возможность получения годовой премии может распространяться на сотрудников бюджетной сферы. В некоторых регионах и муниципалитетах она устанавливается для работников образования, здравоохранения и культуры, если закреплена через отраслевые соглашения либо нормативные акты субъектов РФ. При этом речь идёт о практике, зависящей от конкретной территории и действующих там правил.

Почему "13-я зарплата" зависит от результатов работы

Годовая премия может быть предусмотрена и для сотрудников коммерческих организаций, но обычно в привязке к показателям. Если в положении о премировании установлен набор критериев — например, выполнение плана, отсутствие дисциплинарных взысканий или качество работы, — выплата полагается тем, кто им соответствует. Такая логика делает премию инструментом мотивации, а не фиксированной надбавкой.

В результате "13-я зарплата" чаще оказывается не обязательным подарком в конце года, а вознаграждением за выполнение условий, закреплённых в локальных документах. Именно поэтому в одних компаниях она воспринимается как привычная практика, а в других вообще не применяется. И ключевым остаётся не название выплаты, а то, как она прописана в договорах и положениях.