Смартфон стал тоньше карандаша: три модели, которые могут переплюнуть iPhone Air
Редакция портала "Палач" представила подборку из трёх смартфонов, объединённых одним важным преимуществом — минимальной толщиной корпуса. Эти модели позиционируются как стильные и лёгкие альтернативы грядущему iPhone Air, сохраняя при этом мощное "железо" и современный дизайн.
1. Tecno Spark 40 Pro+: тонкий корпус и доступная цена
Самым доступным устройством в списке стал Tecno Spark 40 Pro+, который можно приобрести примерно за 16,5 тыс. рублей. Толщина корпуса — всего 6,5 мм, что делает смартфон одним из самых тонких на рынке.
Аппарат оснащён AMOLED-дисплеем 1,5K с частотой 144 Гц, процессором MediaTek Helio G200, 256 ГБ памяти, стереодинамиками и аккумулятором на 5200 мАч. При этом дизайн гаджета визуально имитирует наличие тройной камеры.
"Может показаться, что у гаджета три камеры, однако в реальности он имеет всего один объектив на 50 мегапикселей. Так что не советуем брать "прошку" тем, кто рассчитывает потренироваться в искусстве мобильной фотографии", — отметили эксперты издания "Палач".
Несмотря на ограниченные возможности камеры, Tecno Spark 40 Pro+ выглядит эффектно, отличается высокой частотой экрана и подойдёт тем, кто ищет максимально тонкий и лёгкий смартфон в бюджетном сегменте.
2. ZTE Nubia RedMagic 10 Air: игровой смартфон с топовым чипом
На втором месте расположился ZTE Nubia RedMagic 10 Air - устройство, ориентированное на мобильных геймеров. Его стоимость стартует от 46,1 тыс. рублей.
Смартфон получил OLED-дисплей 120 Гц, чипсет Snapdragon 8 Gen 3, двойную камеру 50+50 Мп, аккумулятор на 6000 мАч и быструю зарядку 80 Вт. Также предусмотрены игровые триггеры и поддержка Wi-Fi 7.
Несмотря на маркетинговое название Air, толщина корпуса составляет 7,85 мм, что заметно больше, чем у других моделей в подборке. Тем не менее, RedMagic 10 Air выгодно выделяется производительностью и автономностью, превращая смартфон в полноценную игровую платформу без перегрева и задержек.
3. Samsung Galaxy S25 Edge: ультратонкий флагман с защитой IP68
Завершает подборку Samsung Galaxy S25 Edge - самый тонкий из тройки и одновременно самый дорогой. Его толщина составляет всего 5,8 мм, а цена в России стартует от 69,3 тыс. рублей.
Модель оснащена LTPO OLED-дисплеем 120 Гц, флагманским процессором Snapdragon 8 Elite, двойной камерой 200+12 Мп, а также влагозащитой стандарта IP68. Батарея ёмкостью 3900 мАч поддерживает быструю зарядку и обеспечивает достойную автономность, несмотря на миниатюрные габариты.
Galaxy S25 Edge создан для тех, кто ценит баланс между изяществом и премиум-функциональностью. Это, пожалуй, ближайший конкурент будущего iPhone Air — не только по толщине, но и по философии устройства.
Сравнение трёх моделей
|Модель
|Толщина корпуса
|Процессор
|Камера
|Аккумулятор
|Частота дисплея
|Цена (руб.)
|Tecno Spark 40 Pro+
|6,5 мм
|Helio G200
|50 Мп
|5200 мАч
|144 Гц
|от 16 500
|ZTE Nubia RedMagic 10 Air
|7,85 мм
|Snapdragon 8 Gen 3
|50+50 Мп
|6000 мАч
|120 Гц
|от 46 100
|Samsung Galaxy S25 Edge
|5,8 мм
|Snapdragon 8 Elite
|200+12 Мп
|3900 мАч
|120 Гц
|от 69 300
Советы шаг за шагом: как выбрать тонкий смартфон
-
Определите приоритет. Если важна лёгкость и стиль — обратите внимание на модели толщиной до 6 мм.
-
Проверьте ёмкость аккумулятора. Тонкие корпуса нередко означают меньшую батарею.
-
Уточните наличие охлаждения. В мощных моделях перегрев может стать проблемой.
-
Выбирайте дисплей с частотой не ниже 120 Гц - для плавного интерфейса и комфорта при скроллинге.
-
Сравните камеры. Не все ультратонкие смартфоны обеспечивают качественные снимки, как показал пример Tecno Spark 40 Pro+.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупать "тонкий" смартфон, не проверив батарею.
Последствие: устройство разряжается за несколько часов.
Альтернатива: выбирать модели с ёмкостью не менее 4500 мАч.
-
Ошибка: гнаться за дизайном без учёта охлаждения.
Последствие: перегрев при играх и съёмке видео.
Альтернатива: модели с активным или графеновым охлаждением (RedMagic 10 Air).
-
Ошибка: выбирать по числу "камер".
Последствие: маркетинг вместо реального качества.
Альтернатива: изучать реальные характеристики сенсора и примеры фото.
А что если Apple задаст новый стандарт толщины?
Если iPhone Air действительно выйдет с корпусом менее 6 мм, это может запустить новую волну "тонкого" дизайна. Производители Android-устройств уже соревнуются за миллиметры, но вопрос автономности остаётся открытым. Вероятно, будущее — за гибридными решениями: тонкий корпус + энергоэффективный процессор.
Плюсы и минусы ультратонких смартфонов
|Плюсы
|Минусы
|Элегантный дизайн и лёгкость
|Меньшая ёмкость батареи
|Удобство в ношении и использовании
|Повышенная хрупкость корпуса
|Эффект премиальности
|Сложности с охлаждением
|Подходит для делового стиля
|Ограниченные возможности фото и видео
FAQ
Какой самый тонкий смартфон сейчас можно купить в России?
Samsung Galaxy S25 Edge с толщиной 5,8 мм — лидер по этому параметру.
Есть ли у тонких смартфонов минусы в эксплуатации?
Да, главным образом — меньшая автономность и риск перегрева при интенсивных нагрузках.
Можно ли использовать тонкий корпус в игровых моделях?
Можно, но тогда нужно активное охлаждение, как у ZTE Nubia RedMagic 10 Air.
Интересные факты
• Tecno Spark 40 Pro+ стал первым смартфоном бренда с дисплеем 144 Гц в ультратонком корпусе.
• Samsung Galaxy S25 Edge — самый тонкий флагман Samsung за последние пять лет.
• ZTE RedMagic 10 Air сочетает в себе мощность игрового устройства и визуальные элементы дизайна "Air".
Исторический контекст
Тенденция к утончению смартфонов появилась ещё в середине 2010-х, когда производители соревновались, кто сделает устройство тоньше 7 мм. Однако позже тренд сменился на автономность и мощность. Теперь, с возвращением моды на минимализм, гонка за миллиметры возобновляется, и каждый бренд пытается найти баланс между толщиной, функциональностью и долговечностью.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru