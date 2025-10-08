Смартфон стал тоньше карандаша: три модели, которые могут переплюнуть iPhone Air

Редакция портала "Палач" представила подборку из трёх смартфонов, объединённых одним важным преимуществом — минимальной толщиной корпуса. Эти модели позиционируются как стильные и лёгкие альтернативы грядущему iPhone Air, сохраняя при этом мощное "железо" и современный дизайн.

1. Tecno Spark 40 Pro+: тонкий корпус и доступная цена

Самым доступным устройством в списке стал Tecno Spark 40 Pro+, который можно приобрести примерно за 16,5 тыс. рублей. Толщина корпуса — всего 6,5 мм, что делает смартфон одним из самых тонких на рынке.

Аппарат оснащён AMOLED-дисплеем 1,5K с частотой 144 Гц, процессором MediaTek Helio G200, 256 ГБ памяти, стереодинамиками и аккумулятором на 5200 мАч. При этом дизайн гаджета визуально имитирует наличие тройной камеры.

"Может показаться, что у гаджета три камеры, однако в реальности он имеет всего один объектив на 50 мегапикселей. Так что не советуем брать "прошку" тем, кто рассчитывает потренироваться в искусстве мобильной фотографии", — отметили эксперты издания "Палач".

Несмотря на ограниченные возможности камеры, Tecno Spark 40 Pro+ выглядит эффектно, отличается высокой частотой экрана и подойдёт тем, кто ищет максимально тонкий и лёгкий смартфон в бюджетном сегменте.

2. ZTE Nubia RedMagic 10 Air: игровой смартфон с топовым чипом

На втором месте расположился ZTE Nubia RedMagic 10 Air - устройство, ориентированное на мобильных геймеров. Его стоимость стартует от 46,1 тыс. рублей.

Смартфон получил OLED-дисплей 120 Гц, чипсет Snapdragon 8 Gen 3, двойную камеру 50+50 Мп, аккумулятор на 6000 мАч и быструю зарядку 80 Вт. Также предусмотрены игровые триггеры и поддержка Wi-Fi 7.

Несмотря на маркетинговое название Air, толщина корпуса составляет 7,85 мм, что заметно больше, чем у других моделей в подборке. Тем не менее, RedMagic 10 Air выгодно выделяется производительностью и автономностью, превращая смартфон в полноценную игровую платформу без перегрева и задержек.

3. Samsung Galaxy S25 Edge: ультратонкий флагман с защитой IP68

Завершает подборку Samsung Galaxy S25 Edge - самый тонкий из тройки и одновременно самый дорогой. Его толщина составляет всего 5,8 мм, а цена в России стартует от 69,3 тыс. рублей.

Модель оснащена LTPO OLED-дисплеем 120 Гц, флагманским процессором Snapdragon 8 Elite, двойной камерой 200+12 Мп, а также влагозащитой стандарта IP68. Батарея ёмкостью 3900 мАч поддерживает быструю зарядку и обеспечивает достойную автономность, несмотря на миниатюрные габариты.

Galaxy S25 Edge создан для тех, кто ценит баланс между изяществом и премиум-функциональностью. Это, пожалуй, ближайший конкурент будущего iPhone Air — не только по толщине, но и по философии устройства.

Сравнение трёх моделей

Модель Толщина корпуса Процессор Камера Аккумулятор Частота дисплея Цена (руб.) Tecno Spark 40 Pro+ 6,5 мм Helio G200 50 Мп 5200 мАч 144 Гц от 16 500 ZTE Nubia RedMagic 10 Air 7,85 мм Snapdragon 8 Gen 3 50+50 Мп 6000 мАч 120 Гц от 46 100 Samsung Galaxy S25 Edge 5,8 мм Snapdragon 8 Elite 200+12 Мп 3900 мАч 120 Гц от 69 300

Советы шаг за шагом: как выбрать тонкий смартфон

Определите приоритет. Если важна лёгкость и стиль — обратите внимание на модели толщиной до 6 мм. Проверьте ёмкость аккумулятора. Тонкие корпуса нередко означают меньшую батарею. Уточните наличие охлаждения. В мощных моделях перегрев может стать проблемой. Выбирайте дисплей с частотой не ниже 120 Гц - для плавного интерфейса и комфорта при скроллинге. Сравните камеры. Не все ультратонкие смартфоны обеспечивают качественные снимки, как показал пример Tecno Spark 40 Pro+.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать "тонкий" смартфон, не проверив батарею.

Последствие: устройство разряжается за несколько часов.

Альтернатива: выбирать модели с ёмкостью не менее 4500 мАч.

Ошибка: гнаться за дизайном без учёта охлаждения.

Последствие: перегрев при играх и съёмке видео.

Альтернатива: модели с активным или графеновым охлаждением (RedMagic 10 Air).

Ошибка: выбирать по числу "камер".

Последствие: маркетинг вместо реального качества.

Альтернатива: изучать реальные характеристики сенсора и примеры фото.

А что если Apple задаст новый стандарт толщины?

Если iPhone Air действительно выйдет с корпусом менее 6 мм, это может запустить новую волну "тонкого" дизайна. Производители Android-устройств уже соревнуются за миллиметры, но вопрос автономности остаётся открытым. Вероятно, будущее — за гибридными решениями: тонкий корпус + энергоэффективный процессор.

Плюсы и минусы ультратонких смартфонов

Плюсы Минусы Элегантный дизайн и лёгкость Меньшая ёмкость батареи Удобство в ношении и использовании Повышенная хрупкость корпуса Эффект премиальности Сложности с охлаждением Подходит для делового стиля Ограниченные возможности фото и видео

FAQ

Какой самый тонкий смартфон сейчас можно купить в России?

Samsung Galaxy S25 Edge с толщиной 5,8 мм — лидер по этому параметру.

Есть ли у тонких смартфонов минусы в эксплуатации?

Да, главным образом — меньшая автономность и риск перегрева при интенсивных нагрузках.

Можно ли использовать тонкий корпус в игровых моделях?

Можно, но тогда нужно активное охлаждение, как у ZTE Nubia RedMagic 10 Air.

Интересные факты

• Tecno Spark 40 Pro+ стал первым смартфоном бренда с дисплеем 144 Гц в ультратонком корпусе.

• Samsung Galaxy S25 Edge — самый тонкий флагман Samsung за последние пять лет.

• ZTE RedMagic 10 Air сочетает в себе мощность игрового устройства и визуальные элементы дизайна "Air".

Исторический контекст

Тенденция к утончению смартфонов появилась ещё в середине 2010-х, когда производители соревновались, кто сделает устройство тоньше 7 мм. Однако позже тренд сменился на автономность и мощность. Теперь, с возвращением моды на минимализм, гонка за миллиметры возобновляется, и каждый бренд пытается найти баланс между толщиной, функциональностью и долговечностью.