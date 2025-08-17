Секреты идеального теста: как сэкономить время и деньги на пицце
Задумывались ли вы, как добиться идеального вкуса пиццы, как в любимой пиццерии? Теперь это возможно! Приготовьте тонкую, хрустящую и невероятно вкусную пиццу прямо у себя дома, следуя простому рецепту.
Ингредиенты
- Пшеничная мука — 350 г
- Вода — 180 мл
- Сухие дрожжи — 6 г
- Оливковое масло — 3 ст. ложки
- Сахар — 1 ст. ложка
- Соль — щепотка
- Томатная паста — 50 г
- Соус чили — 1 ч. ложка
- Сахар — 0.5 ч. ложки
- Соль — 0.5 ч. ложки
- Моцарелла — 150 г
- Копченая колбаса — 60 г
- Оливки — 50 г
- Болгарский перец — 1 шт.
- Помидоры — 1 шт.
- Орегано сухой — 1 ч. ложка
Пошаговое приготовление
Начните с подготовки ингредиентов для теста. Используйте муку высшего сорта и оливковое масло. Важно, чтобы дрожжи были активными, поэтому внимательно читайте инструкции на упаковке.
В глубокой миске смешайте теплую воду (около 40°C), сахар, соль и дрожжи. Оставьте смесь в теплом месте на 15 минут, пока не появится пена — это признак активности дрожжей.
Добавьте большую часть просеянной муки и оливковое масло в дрожжевую смесь. Замесите мягкое тесто, подсыпая оставшуюся муку по необходимости. Не бойтесь, если тесто немного липкое — это нормально!
Накройте миску с тестом полотенцем и оставьте в тепле на 1 час. Для этого отлично подойдет слегка нагретая духовка. Пока тесто подходит, приготовьте томатный соус. Смешайте томатную пасту, острый соус чили, сахар и соль. При необходимости можно добавить немного воды для разжижения.
Нарежьте колбасу и помидоры кружочками, а болгарский перец — кольцами. Моцареллу нарежьте тонкими ломтиками. Раскатайте подошедшее тесто и распределите его по форме для пиццы или противню. Смажьте тесто томатным соусом и посыпьте орегано.
Разложите кружочки колбасы, помидоров и кольца перца. Сверху добавьте ломтики моцареллы и оливки. Поставьте пиццу в разогретую до 250°C духовку на 5-7 минут или до готовности. Готовую пиццу нарежьте и подайте к столу.
