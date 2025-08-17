Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Koffermejia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:50

Секреты идеального теста: как сэкономить время и деньги на пицце

Ошибки при приготовлении пиццы: рекомендации от шеф-поваров

Задумывались ли вы, как добиться идеального вкуса пиццы, как в любимой пиццерии? Теперь это возможно! Приготовьте тонкую, хрустящую и невероятно вкусную пиццу прямо у себя дома, следуя простому рецепту.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 350 г
  • Вода — 180 мл
  • Сухие дрожжи — 6 г
  • Оливковое масло — 3 ст. ложки
  • Сахар — 1 ст. ложка
  • Соль — щепотка
  • Томатная паста — 50 г
  • Соус чили — 1 ч. ложка
  • Сахар — 0.5 ч. ложки
  • Соль — 0.5 ч. ложки
  • Моцарелла — 150 г
  • Копченая колбаса — 60 г
  • Оливки — 50 г
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Помидоры — 1 шт.
  • Орегано сухой — 1 ч. ложка

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки ингредиентов для теста. Используйте муку высшего сорта и оливковое масло. Важно, чтобы дрожжи были активными, поэтому внимательно читайте инструкции на упаковке.

В глубокой миске смешайте теплую воду (около 40°C), сахар, соль и дрожжи. Оставьте смесь в теплом месте на 15 минут, пока не появится пена — это признак активности дрожжей.

Добавьте большую часть просеянной муки и оливковое масло в дрожжевую смесь. Замесите мягкое тесто, подсыпая оставшуюся муку по необходимости. Не бойтесь, если тесто немного липкое — это нормально!

Накройте миску с тестом полотенцем и оставьте в тепле на 1 час. Для этого отлично подойдет слегка нагретая духовка. Пока тесто подходит, приготовьте томатный соус. Смешайте томатную пасту, острый соус чили, сахар и соль. При необходимости можно добавить немного воды для разжижения.

Нарежьте колбасу и помидоры кружочками, а болгарский перец — кольцами. Моцареллу нарежьте тонкими ломтиками. Раскатайте подошедшее тесто и распределите его по форме для пиццы или противню. Смажьте тесто томатным соусом и посыпьте орегано.

Разложите кружочки колбасы, помидоров и кольца перца. Сверху добавьте ломтики моцареллы и оливки. Поставьте пиццу в разогретую до 250°C духовку на 5-7 минут или до готовности. Готовую пиццу нарежьте и подайте к столу.

