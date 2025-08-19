Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Северные блины с рябиновым вареньем
Северные блины с рябиновым вареньем
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:08

Секрет идеальных блинов: что скрывает тесто на молоке и кефире

Как приготовить блины с дырочками: советы

Задумывались ли вы, как приготовить идеальные блины, которые будут не только вкусными, но и красивыми? Блины на молоке и кефире с дырочками — это именно тот рецепт, который покорит ваше сердце. Их мягкость, нежность и ажурный рисунок сделают ваше утро по-настоящему особенным.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 1 стакан (250 мл), высший сорт
  • Молоко — 1,5 стакана (365 мл, 2,5%)
  • Кефир — 0,5 стакана (125 мл, 2,5%)
  • Яйца — 2 отборных
  • Соль — 1/3 ч. л. или по вкусу
  • Сахар — 2 ст. л. с небольшой горкой (по желанию)
  • Разрыхлитель — 1 ч. л. или 1/4 ч. л. соды
  • Растительное масло — 2 ст. л. (для теста) и 1 ч. л. (для смазывания сковороды)

Пошаговое приготовление

Перед началом готовки убедитесь, что все продукты находятся при комнатной температуре. Достаньте их из холодильника за час до приготовления. Молоко лучше немного подогреть. Просейте муку с разрыхлителем, добавьте соль и сахар. Хорошо перемешайте. Сахар влияет на цвет блинов: чем больше его, тем темнее они будут.

Отдельно взбейте яйца до пены, затем добавьте молоко и кефир. Перемешайте до однородной массы. Влейте жидкие ингредиенты в мучную смесь, постоянно помешивая венчиком. Консистенция должна напоминать негустую сметану.

В конце добавьте растительное масло для улучшения вкуса и текстуры блинов. Разогрейте сковороду и смажьте её растительным маслом. Это нужно делать только перед первым блином.

Зачерпните тесто в половник и вылейте его на сковороду, стараясь сделать блин ровным. Когда края начнут подсыхать, аккуратно переверните блин. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые блины подавайте с горячим чаем или кофе, добавив джем, сметану или сгущенное молоко по вашему вкусу.

