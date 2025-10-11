Волосы становятся тоньше не от природы, а от привычек — проверьте, не губите ли вы их сами

Тонкие и слабые волосы — не приговор, но и не косметический дефект, который можно мгновенно скрыть лаком или феном. Они требуют бережного отношения и продуманного ухода. Ведь, стремясь придать им объем, мы нередко делаем все наоборот — перегружаем, пересушиваем и лишаем блеска.

Основные причины тонкости волос

1. Генетика

Толщина и густота закладываются природой. У азиатских типов — плотные, крепкие стержни, у славянских и скандинавских — более мягкие и тонкие. Это не признак слабости, а просто генетическая особенность. Такие волосы нуждаются в защите и регулярном питании.

2. Нехватка питательных веществ

Волос почти целиком состоит из белка кератина. Чтобы организм мог его "строить", нужны аминокислоты, витамины группы B, цинк, железо и полноценный рацион. Дефициты, диеты и стресс моментально отражаются на состоянии шевелюры. Недостаток белка и кислорода в коже головы — главные враги плотных и упругих прядей.

3. Повреждения кутикулы

Верхний слой волоса — кутикула — состоит из микрочешуек, которые удерживают влагу и защищают кортекс. Но частые окрашивания, горячие приборы и агрессивное расчесывание делают ее пористой. Волос теряет эластичность, становится ломким и сухим.

Ошибка → Последствие → Альтернатива