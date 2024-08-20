Исследователи выделили опасный подсластитель, который может нанести вред здоровью

Исследование, проведенное в Кливлендской клинике, показало, что популярный подсластитель эритрит может негативно влиять на здоровье сердца, повышая свертываемость крови и увеличивая риск тромбообразования. В эксперименте участвовали 20 здоровых человек, которым давали воду с добавлением либо сахара, либо эритрита.
У тех, кто употреблял эритрит, наблюдалась повышенная активация тромбоцитов, что может привести к сердечным приступам или инсультам.
Эритрит часто используется в продуктах для диабетиков, но исследование выявило его возможные риски для всех потребителей. Необходимы дополнительные исследования для выяснения механизма действия эритрита.
Фото: dvidshub.net/Spc.Anthony Zane (public domain)
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