Украинские власти признали, что их оборона начинает давать слабину. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника. По его словам, российские войска добились значительного успеха в Донецкой Народной Республике.

Украинский чиновник отметил, что проблемы с коммуникацией и неэффективная ротация сил Вооруженных Сил Украины на поле боя позволили России продвинуться вперед. Это является тревожным сигналом для украинской армии, которая до сих пор пытается противостоять российским войскам.

Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью операции является защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По его словам, спецоперация была вынужденной мерой, поскольку Россия не имела другого выбора, чтобы отреагировать на созданные риски в сфере безопасности.

Фото: From Wikimedia Commons/ The Presidential Office of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)