В Испании открыли способность древних растений нагреваться для привлекательности

Термогенез, то есть выработка тепла, ассоциируется обычно с животными. Но на самом деле он свойственен и растениям, таким как саговники и некоторые покрытосеменные. Их цветки нагреваются для привлечения насекомых-опылителей, а также для защиты репродуктивных органов в холодном климате.

Учёные из Ботанического института Барселоны (IBB) совместно с коллегами из других научных учреждений Испании, а также Королевского ботанического сада Сиднея, установили, что эту способность растения обрели не менее 200 миллионов лет назад. Об открытии они рассказали в журнале Nature Plants, сообщает в пятницу Высший совет по научным исследованиям Испании (CSIC).

"Наши результаты показывают, что термогенез у растений — явление более древнее, чем считалось ранее. 200 миллионов лет назад диверсификация цветковых растений ещё не произошла. Поэтому термогенез мог быть решающим фактором в эволюционном успехе семенных растений в целом и цветковых растений в частности, а также их опылителей", — объясняет Дэвид Перис из IBB, руководивший исследованием. "Термогенез у растений — это не просто ботаническая диковинка. Это важный фактор, который способствовал успеху двух самых разнообразных групп организмов сегодня: насекомых и покрытосеменных, и он имеет ключевые последствия для понимания эволюции стратегий опыления", — вторит ему коллега Иван Перес-Лоренцо.

Наличие у древних растений структур, аналогичных тем, что есть у современных термогенных культур, указывает, что тепло как способ привлечения насекомых могло появиться раньше, чем яркие цвета цветов.